Sanz dice que la aparición de ratas en el Hospital de Cádiz es "un hecho puntual" al que se está dando solución

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, interviene tras presentar las nuevas tablets para los servicios del 061 Emergencias Sanitarias de Andalucía. A 23 de septiembre de 2026 en Málaga (Andal - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que se está trabajando en solucionar la aparición de ratas en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, un hecho que habría obligado al cierre temporal de dos salas mientras se realizan tareas de mantenimiento, considerando esta situación "un hecho puntual".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, el consejero ha reconocido que estos hechos, denunciados por UGT, no son "deseables" pero que "lo importante" es que se ha tenido una "respuesta inmediata" para resolverlo por parte de la dirección del centro hospitalario.

"Todos sabemos que puede ocurrir, lo importante es que se haya respondido ya a ese hecho puntual", ha remarcado, cuestionando que esto coincida con el anuncio un día antes de la aprobación de 50 millones de euros por parte de la Junta para el expediente de contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de construcción del segundo hospital en terrenos cedidos por Zona Franca en la capital gaditana.

Antonio Sanz ha sido tajante y ha afirmado que "no va a tapar esa gran noticia con otra, sobre todo cuando se trata de un hito puntual que, lógicamente no es deseable, pero que lo importante es que ha tenido la respuesta inmediata de evitarlo".

En ese sentido, ha destacado la "apuesta" del Gobierno andaluz por la mejora de la atención hospitalaria, con una inversión en el caso del nuevo hospital de Cádiz "tan importante", destinando "sólo" para este proyecto de redacción de la obra "más de 50 millones", lamentando que "alguien" pretenda "tapar esa gran noticia con un hecho puntual".