Sanz dice que Montero "es o cómplice o encubridora" y "si le queda dignidad política tiene que marcharse a su casa"

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado que la vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, "está achicharrada políticamente", así como que "o es cómplice o es encubridora, pero ya de ahí no puede salirse", por lo que "si le queda dignidad política lo que tiene que hacer es marcharse a su casa".

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha manifestado que la situación del Gobierno "es absolutamente insostenible desde el punto de vista democrático, de la honestidad y de la dignidad de un gobierno". En este sentido, ha añadido que tras conocerse que "parece que Ábalos, Koldo y Cerdán se repartían parte del dinero" de la adjudicación de obras públicas, "la pregunta que hay que hacerse es dónde iba el resto del dinero".

"Lo que está claro es que, según el informe de la UCO, existía una trama de corrupción dentro del PSOE, mientras que María Jesús Montero es la número dos del PSOE y del Gobierno", ha subrayado Sanz, que ha criticado que Montero "lo que se dedica es a hablar del PP y a no dar ninguna explicación y decir que está decepcionada, cuando el día antes puso las dos manos en el fuego por los dos dirigentes que eran sus máximos colaboradores".

"Montero está achicharrada políticamente y se ha quemado ella sola", ha añadido Sanz, que ha preguntado "cómo puede ser que tus máximos colaboradores hicieran lo que hicieran y tú no te enteraras de nada, tanto en el gobierno como en el partido", ha preguntado.

Sanz ha incidido en que Montero "es la número dos y resulta que todos los números tres que ha habido en los últimos años están absolutamente involucrados en una trama de corrupción, la más vergonzante que jamás se haya conocido en la democracia, evidentemente también unida a los ERE". "Ahora vemos que la cúspide de los ERE, que es Zarrías, también tiene que ver con todo esto y fue el que contrató en su empresa a la fontanera para investigar al gobierno del PP y al presidente de la Junta de Andalucía", ha manifestado.

Así, ha acusado a Montero de querer "tomarnos el pelo" y ha insistido en que "tiene que dimitir", porque "es una política achicharrada, sin credibilidad, con las dos manos absolutamente quemadas y donde si le queda dignidad política lo que tiene que hacer es marcharse a su casa". "Todo esto, lógicamente, Montero lo sabía, porque evidentemente sabía lo de la empresa clave de la trama, que era una empresa pantalla de Navarra, que le hizo el favor a María Jesús Montero de colocar a un íntimo colaborador suyo cuando había dejado de ser presidente de la SEPI, que tuvo que dimitir por el caso Aznarcolla", ha señalado.

Sanz ha llamado la atención sobre que "la trama campaba a sus anchas por Andalucía y ahora se comprende por qué no avanzan las infraestructuras en España, porque se llevaban el dinero calentito, por eso el puente del Quinto Centenario tiene dos años de retraso, ahí está el nudo de Tres Caminos, que parece también que está en el marco de la trama".

"Prácticamente toda Andalucía se ve manchada por la corrupción que despilfarra el PSOE y el gobierno de Sánchez y Montero", ha manifestado Sanz, que ha añadido que "lo que sí está claro es que creíamos que la corrupción había desaparecido de Andalucía el día que Juanma Moreno llegó al Gobierno y, evidentemente, había desaparecido hasta que ha vuelto, de nuevo, con el PSOE gobernando en España". "Creíamos que habíamos dejado libre de corrupción Andalucía hasta que el PSOE ha vuelto a gobernar en España", ha insistido.

Antonio Sanz ha calificado de "lamentable, penoso y patético ver a Montero hablar del PP mintiendo e inventándose cosas". En este sentido, ha apuntado que "habló de 1.500 millones del gasto sanitario" cuando "conciertos con la privada ha existido toda la vida y en una provincia como la de Cádiz donde más del 50% en la época del PSOE, y todavía, era iniciativa concertada".

"Quien creó el más del 50% de la asistencia sanitaria en la provincia de Cádiz vinculada a los conciertos con la privada fue ella cuando fue consejera, cosa que no digo que fuera ilegal, lo que no podemos aceptar es que ella diga que eso es ilegal, lo que ella hizo y lo que ella provocó justo en la provincia de Cádiz y en todo Andalucía", ha explicado Sanz, que ha asegurado que lo que no van a aceptar es que "encima venga a acusar al PP mintiendo y falseando datos".

"No vale ya pedir perdón, Montero y Sánchez deben de dimitir por el bien de la política y de la democracia. Es la situación insostenible a la que ha llevado un gobierno desvergonzado que llegó al gobierno hablando de limpieza democrática y que ha acabado manchado entero al máximo de corrupción económica y política".