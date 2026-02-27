La Junta ve "insuficiente" el tratado sobre Gibraltar y "una oportunidad perdida" para alcanzar "el mejor acuerdo"

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha considerado que el tratado sobre Gibraltar, hecho público este pasado jueves por la Unión Europea, es "insuficiente" ya que "se tenía que haber sido mucho más ambicioso", añadiendo que "se ha perdido una gran oportunidad para alcanzar el mejor acuerdo".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el consejero ha lamentado que la Junta de Andalucía haya conocido el contenido definitivo de este acuerdo el mismo día que se ha hecho público para todo el mundo y que no se haya contado con la administración andaluza en la negociación de este texto cuando es este territorio el "realmente afectado" por este tratado.

"No me parece que haya sido la manera leal de trabajar y creo que hemos echado en falta más información y más participación de Andalucía, como lo ha reclamado el presidente de la Junta de Andalucía estos últimos días también", ha aseverado Antonio Sanz.

Respecto al contenido del mismo, ha valorado que "va a consolidar una desigualdad compartida" en lugar de la prosperidad compartida de la que se ha hablado en diferentes ocasiones, al entender que esto ocurrirá mientras se mantengan "desequilibrios fiscales para la atracción de inversiones y creación de empleo tan importantes entre Gibraltar y la comarca del Campo de Gibraltar".

En ese sentido, ha entendido que es una situación que va a perjudicar a la comarca gaditana, incidiendo en que "hace falta un plan de inversiones para el Campo de Gibraltar", algo que no contempla como ha dicho este acuerdo entre Reino Unido y la UE sobre la situación del Peñón tras el Brexit.

Tampoco recoge, como ha advertido, cuestiones como el equilibrio fiscal y "no resuelve" situaciones "complejas" como los relativos a medioambiente, pescadores y otras muchas cuestiones que considera que "no han sido resueltas convenientemente".

Ante todo esto, el consejero ha dejado claro que Andalucía "está a favor" de un acuerdo sobre Gibraltar pero "no de cualquier acuerdo".

Cabe recordar que este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, enviaba el texto definitivo del Acuerdo de Gibraltar a los alcaldes del Campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía y a actores sociales y económicos de la zona, solicitando además comparecer en el Congreso de los Diputados para explicarlo.

La remisión del texto se producía coincidiendo con la publicación del mismo tanto por la Comisión Europea como por el Gobierno británico, que han sido quienes han negociado el acuerdo que regirá las relaciones de Gibraltar con la UE tras el Brexit y que tiene como elemento principal la supresión de la Verja.