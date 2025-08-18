El segundo ciclo de Carreras de Caballos de Sanlúcar (Cádiz) comienza este martes con cinco carreras y 52 pura sangre

Imágenes de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. A 6 de agosto de 2025 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La 180 edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) continúa este martes 19 de agosto con su segundo ciclo, que se celebrará hasta el jueves 21, y que en su primera jornada se disputarán cinco pruebas con la participación de 52 equinos de pura sangre.

En total, durante los tres días que va a durar este segundo y último ciclo de este año, se llevarán a cabo hasta 13 carreras en el recinto hípico natural dispuesto en la playa sanluqueña de las Piletas.

La Real Sociedad de Carreras de Caballos ha indicado en una nota que el primer día del segundo ciclo, jornada de Lototurf de apuesta hípica externa de Loterías y Apuestas del Estado, se celebrarán cinco carreras.

La primera de ellas, que dará comienzo a las 17,45 horas, es el premio Beefeater 0,0, dotado con 8.500 euros. En esta prueba tomarán parte nueve caballos y se correrá sobre una distancia de 1.800 metros. La segunda carrera de la tarde, que se va a correr también sobre una distancia de 1.800 metros, es el premio Puerto de Sevilla, en el que también correrán nueve participantes. La dotación económica del premio es de 9.350 euros.

La tercera prueba del programa, en la que tomarán parte diez caballos, es el Gran Premio de Andalucía, dotado con 10.200 euros en premios y patrocinada por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. La prueba se correrá sobre una distancia de 1.600 metros.

En cuarto lugar se correrá la carrera Lototurf, premio Ciudad de Sevilla, dotado con 7.650 euros, en la que participarán 12 caballos que tendrán que recorrer 1.800 metros. Cerrará la primera jornada del segundo ciclo el premio CaixaBank, con otros 12 caballos inscritos que tendrán que recorrer una distancia de 1.400 metros para un premio dotado con 7.650 euros.

Serán por tanto 52 caballos los que participen en el primer día de carreras del segundo ciclo, en el que se contará de nuevo con una amplia representación de jinetes, entre los que se encuentran el portugués Ricardo Sousa, ganador de siete carreras en el primer ciclo, Jaime Gelabert, Vaclav Janacek y Nico Valle.

El miércoles 20 de agosto, segundo día de carreras del segundo ciclo, se celebrarán cuatro pruebas para los premios Instalaciones Hípicas El Molino, Toyota Nimauto, Fundación Cajasol y Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

El jueves se cerrará la 180 edición de la reunión hípica sanluqueña con la celebración de otros cuatro premios. En concreto, se disputarán los de Caja Rural del Sur, Cruzcampo, Manzanilla Solear, y la prueba más esperada e importante de la temporada, el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, dotada con 13.600 euros en premios.