Segundo día con cancelaciones en los ferris a Tánger desde el puerto de Tarifa (Cádiz) por la borrasca 'Harry'

Archivo - Un ferri de Balearia operando en el puerto de Algeciras (Cádiz) en una imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El puerto de Tarifa (Cádiz) registra este jueves 22 de enero su segundo día con cancelaciones en sus ferris con Tánger, en Marruecos, a consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas por el paso de la borrasca 'Harry'.

Según la información al pasajero de la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, las navieras Balearia y Africa Morocco Link han anunciado que cancelan cuatro de sus barcos previstos esta mañana.

Eso será hasta las 12,00 horas, cuando está anunciado por el momento el barco de AML, y a las 13,00 horas con el de Balearia, aunque pendiente de la situación que pueda registrarse en el Estrecho de Gibraltar.

En el puerto de Algeciras la situación es dispar. Así, en la línea con Tánger Med se ha cancelado el barco de las 10,01 horas de Balearia, mientras que el resto de salidas siguen sin novedad. En la conexión con Ceuta se opera con normalidad, como viene siendo habitual.

A pesar de esto, la provincia de Cádiz no mantiene activos este jueves avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias, vientos o fenómenos costeros.