Condenado a seis años de cárcel por maltrato a su esposa a la que llegó a clavar un cuchillo en Sanlúcar (Cádiz)

CÁDIZ 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a seis años de cárcel a un hombre acusado de maltratar a su esposa, con la que tenía tres hijos, y a la que llegó a clavar un cuchillo en la cocina de su vivienda en Sanlúcar de Barrameda.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, el acusado contrajo matrimonio con la víctima en el año 2003 y tuvo tres hijos. Asimismo, señala que había trabajado hasta el año 2007, que se le reconoció una incapacidad absoluta por enfermedad, por lo que la mujer comenzó a trabajar como administrativa en una empresa. Posteriormente en el año 2014 ella presentó una denuncia contra él que motivó el cese de la convivencia, aunque meses después, en 2015, volvieron a estar juntos.

Fue a partir de ese momento, según la sentencia, cuando el acusado empezó a humillar a la mujer diciéndole que era "mala madre" o que "las mujeres que trabajaban ni eran madres ni llevaban la casa". También en ocasiones la golpeaba, además de que no le permitía acceder a la cuenta bancaria común ni usar la tarjeta de crédito, entre otras cuestiones, como no dejar que la familia de ella fuera a su casa o limitarle el tiempo para ver a su madre y hermana.

Además, en varias ocasiones se produjeron episodios de violencia delante de los niños, como tirar la comida al suelo o el cubo de la fregona al suelo esparciendo el agua por la cocina. Finalmente, el último de los episodios de violencia se produjo en mayo de 2022, después de decirle que llevara a los niños a la feria y ella contestar que se encontraba mal (había estado hospitalizada días antes) y que no tenían dinero porque había sido recientemente la comunión de uno de los hijos.

Fue entonces, estando en la cocina, cuando la golpeó varias veces en la cara, la tiró al suelo y cuando se encontraba aturdida, "con la intención de quitarle la vida", la inmovilizó agarrándole la cara y le clavó un cuchillo en el cuello. Mientras la mujer agarraba de los brazos al acusado, hizo ademán de volverle a clavar el cuchillo, pero finalmente se detuvo, por lo que ella se levantó y salió de la vivienda a pedir ayuda a su hermana, que vivía en la misma calle.

Por todo ello, el hombre, aunque declarado exento de responsabilidad criminal por un delito de homicidio en grado de tentativa, sí fue condenado a seis años de cárcel por delito de lesión con instrumento peligroso con los agravantes de alevosía, parentesco y género, además de una indemnización.

La sentencia fue recurrida por el acusado alegando vulneración del derecho a la presunción de inocencia por error en la apreciación de las pruebas practicadas en el juicio y por la indebida aplicación de algunos artículos del Código Penal, pidiendo que se le absolviera de los delitos por los que fue condenado. Una petición que ha sido desestimada por el TSJA, que señala, entre otras cuestiones, que la defensa no ha presentado en el recurso elementos de descargo que pudieran poner en cuestión la valoración probatoria de la sentencia de la Audiencia Provincial.