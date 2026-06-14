El servicio de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Cádiz y Cruz Roja atiende a más de 80 personas

El servicio de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento y Cruz Roja atiende a más de 80 personas en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de atención a personas sin hogar impulsado por el Ayuntamiento de Cádiz y Cruz Roja ha atendido a más 80 personas en situación de sinhogarismo y ha realizado 333 intervenciones sociosanitarias desde su puesta en marcha el pasado mes de marzo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, el teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, ha señalado que la evolución del número de intervenciones --58 en marzo, 107 en abril y 168 en mayo-- refleja "el creciente alcance del programa y la confianza generada entre las personas atendidas".

De hecho, "sólo durante el mes de mayo se incorporaron 35 nuevas personas usuarias". Así, el Ayuntamiento de Cádiz y Cruz Roja han formalizado esta semana el convenio que da continuidad al Servicio de Emergencia Social para Personas Sin Hogar, un dispositivo que ya venía funcionando desde marzo y que ha permitido "reforzar la atención en calle con más profesionales, más recursos y mayor capacidad de seguimiento".

En este sentido, Otero ha expresado que la atención prestada durante estos meses ha permitido además detectar una realidad sociosanitaria "especialmente compleja", marcada por la coexistencia de problemas de salud física, trastornos de salud mental y adicciones, "lo que evidencia la necesidad de una intervención continuada y especializada".

Asimismo, ha destacado que "este servicio, desarrollado por Cruz Roja con financiación municipal, supone mucho más que una respuesta de emergencia, ya que se trata de un dispositivo especializado que trabaja diariamente sobre el terreno ofreciendo atención sanitaria básica, seguimiento de patologías, acompañamiento social, escucha activa y derivación a recursos especializados".

Por otro lado, "la colaboración con Cruz Roja permite además reforzar y complementar el trabajo que ya venía desarrollando el equipo municipal de calle, ampliando la capacidad de intervención y seguimiento con las personas sin hogar". Por tando, "gracias a este convenio, el Ayuntamiento ha sumado más profesionales, más recursos y más capacidad de respuesta sobre el terreno, lo que se traduce en una atención más continuada y especializada".

De este modo, "esta cooperación permite llegar a más personas y realizar un seguimiento más exhaustivo de situaciones especialmente complejas". Otero también ha subrayado que "uno de los principales valores añadidos del servicio es el refuerzo de la atención sanitaria, incorporando herramientas específicas, recursos asistenciales y profesionales especializados capaces de detectar, valorar y atender patologías que, en muchos casos, permanecían sin diagnóstico o sin seguimiento médico adecuado".

Además, la intervención de Cruz Roja permite actuar "no sólo ante urgencias o necesidades inmediatas, sino también trabajar en la prevención, el control de enfermedades crónicas, la reducción de daños asociados a adicciones y la derivación a recursos sanitarios especializados cuando es necesario". Para Otero, "este programa demuestra que detrás de cada cifra hay una persona, una historia y una necesidad concreta y nuestra responsabilidad como administración es garantizar que nadie quede desatendido, especialmente quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad".

Igualmente, ha indicado que "la labor de Cruz Roja está siendo ejemplar, porque sus profesionales no sólo prestan atención sanitaria o social, sino también ofrecen cercanía, dignidad y acompañamiento, y están llegando donde muchas veces nadie más llega, generando confianza y abriendo puertas a procesos de recuperación e inclusión".

Por último, la consolidación de este servicio supone "un paso más en la estrategia municipal para ofrecer una respuesta coordinada y eficaz frente al sinhogarismo, poniendo en el centro a las personas y su dignidad".