Servicios jurídicos municipales de Algeciras estudian presentar una querella por injurias contra la portavoz del PSOE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcalde y delegado de Personal del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), Jacinto Muñoz, y la teniente de alcalde responsable de Hacienda, María Solanes, han anunciado que los servicios jurídicos municipales están trabajando en la presentación de una querella criminal contra la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, por las acusaciones que realizadas sobre el alcalde, José Ignacio Landaluce.

Según han explicado en una nota, la portavoz del PSOE "podría haber incurrido con sus acusaciones en un delito de calumnias contra autoridad pública por sus afirmaciones sobre unos supuestos pagos del Ayuntamiento al centro médico del alcalde".

"Los servicios jurídicos realizarán las acciones necesarias para defender el buen nombre del Ayuntamiento de Algeciras y de sus funcionarios, también puestos injustamente en entredicho por estas declaraciones", ha añadido Muñoz.

Asimismo, ha argumentado que "la primera mentira desmontada de la portavoz del PSOE es que dijo textualmente que para explicar los hechos denunciados hay que remontarse a 2012, cuando se introducen mejoras en el convenio colectivo de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, ostentando ya la Alcaldía Landaluce". "Los hechos son claros y verificables, ya que el convenio colectivo del año 2012 no introduce ningún cambio, se limita a prorrogar lo ya recogido en textos anteriores sin modificar ni una sola coma", ha asegurado.

En este sentido, ha añadido que "si hubiera consultado los archivos de su propio partido habría descubierto que fue el alcalde socialista Ernesto Delgado en el año 1988 quien introdujo en el convenio el artículo 24, que decía que a los funcionarios que por razón del puesto de trabajo asignado deban actualizar el permiso de conducir, la Corporación les abonará hasta el 25% de los gastos de renovación". En el año 1992 el artículo se modifica, pasa a ser el 26, y se amplía por parte del alcalde Patricio González, abonando ya todos los gastos de renovación", subraya el primer teniente de alcalde.

Tras explicar las modificaciones realizadas en este apartado por los sucesivos alcaldes, ha aseverado que "es rotundamente falso que el alcalde José Ignacio Landaluce tenga relación alguna con el origen o modificación de este derecho, ya que lo que se hizo en 2012, a petición de la plantilla municipal, fue prorrogar el convenio colectivo vigente sin alterar este artículo en absoluto".

Además, sobre la acusación de la portavoz del PSOE de "falta de ética" por parte del alcalde por no sacar ese servicio a licitación pública, el portavoz del equipo de gobierno ha manifestado que "la afirmación tan malintencionada como ignorante, ya que esta prestación no es un servicio municipal contratado, sino una mejora social recogida en convenio y cada funcionario elige libremente el centro médico que desea y abona directamente los costes, que posteriormente se le reembolsan, como en cualquier otra ayuda contemplada por convenio". "No existe ningún contrato municipal con centro médico alguno, por tanto no procede ni cabe ninguna licitación pública", ha explicado.

A juicio de Jacinto Muñoz, se trata de "un nuevo intento, miserable y desesperado, de la portavoz del PSOE por embarrar la vida pública con acusaciones sin fundamento, pero esta vez se responderá con la contundencia de la ley".

Asimismo, ha asegurado que "estos expedientes, de los que el equipo de Gobierno no tiene obligación de dar cuenta a la Comisión de Hacienda, han contado siempre con el respaldo tanto del PSOE como de todos los grupos políticos que han formado parte de las distintas corporaciones", además de que "José Ignacio Landaluce nunca, ni a título personal ni a través de su empresa, ha tenido ningún tipo de relación comercial o contractual con el Ayuntamiento".

Finalmente, ha reclamado a la portavoz del PSOE "que cese en la persecución que está manteniendo sobre el alcalde, mostrando fotos en el pleno, atacando a su madre o lanzando falsas acusaciones sobre supuestos hechos que no existen".