Siete detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína en el Campo de Gibraltar

Agentes de la Guardia Civil en la operación contra el tráfico de cocaína desarrollada en el Campo de Gibraltar. - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Unos 150 agentes de la Guardia Civil participan desde primera hora de la mañana de este martes en diferentes localidades del Campo de Gibraltar en una operación contra el tráfico de cocaína, que, hasta el momento, se ha saldado con la detención de siete personas.

Según ha informado la Guardia Civil, dentro de la operación, denominada 'Uroboros', se están realizando registros domiciliarios en diferentes puntos. Así, en Algeciras los agentes están llevando a cabo siete registros, mientras que otro se realiza en San Roque y el último en La Línea.

Hasta el momento, la actuación del operativo de la Guardia Civil, en el que participan unos 150 agentes aproximadamente, se ha saldado con la detención de siete personas.