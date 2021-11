Sindicatos llegan a la reunión del metal "con toda la voluntad del mundo" con la clave en el IPC

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han llegado a la reunión convocada por la Consejería de Empleo para intentar dar solución al conflicto del sector del metal "con ánimo de negociar" y "con toda la voluntad del mundo". En principio, según han indicado, la clave puede estar en el IPC, ya que, según han manifestado, "si se salva el escollo del IPC no hay problemas".

"Cerramos el año 2021 con el IPC y con la garantía de pago para la empresa si no tiene liquidez de que se haga a lo largo de 2022, y para principio del año que viene establecer un calendario de negociación en el cual se vean las propuesta de la patronal y de sindicatos y negociar un convenio justo y digno", según la postura que mantiene UGT FICA, ha explicado su secretario general en Cádiz, Antonio Montoro.

Por su parte, el secretario general de CCOO Industria de Cádiz, Juan Linares, ha afirmado que "la situación está muy complicada en la provincia ante la propuesta que tenemos encima de la mesa por parte de la patronal, pero empezamos una negociación que esperamos que termine".

No obstante, ha reiterado que "estamos condenados a entendernos". "Tenemos que sentarnos y a partir de ahí estamos condenados a acercarnos, el conflicto no va a ser eterno, ningún conflicto lo es", ha señalado.

Por su parte, Montoro ha manifestado que siempre han dicho que "el objetivo nunca ha sido la movilización sino sacar un convenio justo, y con ese ánimo se viene aquí, es el mandato de los trabajadores".

"La postura sigue siendo la misma. Queremos que nos respeten el IPC, que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y para principio del año que viene establecer un calendario de negociación", ha incidido.

En este sentido, ha explicado que el IPC no se va a saber hasta no tener el interanual. "Ahora mismo está en un 5,5 pero al final es la media del anual, entendemos que estará en un 3,5 o 4 por ciento", ha indicado Montoro, que ha señalado que quieren que se refleje "con retroactividad del 1 de enero". "Simplemente es que no pierdan los trabajadores poder adquisitivo, no queremos más", ha concluido.