Los sindicatos del metal de Cádiz aseguran que "hay empresarios dispuestos a firmar el convenio"

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT-FICA en Cádiz, Antonio Montoro, ha desvelado que "hay empresarios que están dispuestos a firmar el convenio, y si aquí no se firma habrá que valorar otras situaciones, pero el convenio se va a firmar sí o sí, eso seguro". "No quiero asumir más días de movilizaciones", ha aseverado.

En declaraciones a los periodistas poco antes de una nueva reunión entre sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca), Montoro ha explicado que su sindicato realizó "una asamblea de delegados y se viene reforzado porque fue sorprendente el apoyo de los delegados a los miembros de la mesa negociadora".

"Sabemos cuáles son los márgenes que los trabajadores nos han dado, que para nosotros es fundamental porque lo que tenemos claro es que el preacuerdo que salga aquí se verá refrendado en cada una de las empresas, y no vamos a firmar ningún acuerdo si no tenemos ese planteamiento a los trabajadores y ellos lo aprueban", ha detallado.

Además, ha confesado que tras la reunión irá "a las empresas" porque hay que "cerrar el acuerdo y salir de aquí cuanto antes". Asimismo, ha pedido "responsabilidad" porque "la situación cada vez es más tensa y resulta más complicado, incluso para los sindicatos, alcanzar un acuerdo", aunque ha advertido que "la gente está fuerte, no decae".

En cualquier caso, Montoro ha explicado que "siempre se ha hablado de un preacuerdo porque lo tiene que refrendar los trabajadores". "Si yo llego allí y me dicen que no, se volverá al día siguiente otra vez, tengo una responsabilidad en esta negociación, pero la decisión final la tienen los trabajadores, igual que le pasa a Femca, que los que están negociando no tienen suficiente independencia para llegar a un acuerdo, y tienen que estar constantemente llamando a las empresas, eso es lo que está retrasando", ha detallado antes de avisar que "eso hay que zanjarlo, porque si esto sigue así habrá que buscar otro interlocutor".

Por último, Montoro ha subrayado "la solidaridad que tiene Cádiz, que gente que no es del metal que se está manifestando en el Río San Pedro", y ha avisado que "Cádiz no va a defraudar, también por el aliento que está recibiendo de fuera". "Las provocaciones que estamos viendo ahora son hasta dolorosas..., que en un Consejo de Ministros se hable de la tanqueta y no se hable de empleo, industria y trabajo para Cádiz me parece penoso y vergonzoso", ha concluido.

Por su parte, el secretario general de CCOO-Industria en Cádiz, Juan Linares, ha declarado que están dispuestos "a hablar de un tercer año, pero eso supone a no renunciar al IPC real". "Ahora mismo no se sabe cómo va a ser el final de año, pero la condición de hablar de un tercer año lleva consigo hablar del IPC real, se buscarán fórmulas, a ver cómo se encaja ese binomio, pero hablar de tres años es hablar de IPC real", ha explicado.

Así, ha confesado que "se está discutiendo todo con la intención de llegar a un acuerdo" y que "si esto no se arregla igual tienen que asumir responsabilidades otros que no están en la mesa, como políticos o entidades".

Por último, en cuanto a la respuesta policial, Linares ha criticado que "sobrepasa los límites" porque "era innecesario que en un barrio obrero entraran con esa tanqueta, no había lugar".