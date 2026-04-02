El sorteo de la ONCE reparte en Cádiz 175.000 euros en premios

La vendedora de la ONCE en Cádiz Silvia Tejera. - ONCE

CÁDIZ 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado Miércoles Santo ha dejado una parte de su suerte en Cádiz, donde ha repartido 175.000 euros en premios desde la calle Nereidas, donde Silvia Tejera vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Tejera, vendedora de la ONCE desde hace 25 años, se ha declarado "encantada" esta mañana de Jueves Santo por haber dado suerte a sus clientes.

"Me decían que no daba nada, y mira, 175.000 euritos, que no es poco. He echado un cable bueno en Semana Santa", ha comentado la vendedora en unas declaraciones recogidas por la ONCE en una nota.

El sorteo de la ONCE del primer día de abril tenía motivo andaluz, ya que el cupón tenía como protagonista a La Despedía de Álora, el "momento cumbre" de la Semana Santa en la citada localidad malagueña, el encuentro entre la Virgen María y su hijo, declarada fiesta de Interés Turístico nacional, y ha repartido el resto de su fortuna entre Baleares, Canarias, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, deja 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras, y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas --seis euros--, y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.