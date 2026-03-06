Subdelegación de Cádiz conmemora el 8M defendiendo la justicia de la lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, lee el manifiesto por el 8 de marzo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

CÁDIZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz ha organizado este viernes un acto reivindicativo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo domingo 8 de marzo, manifestando su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y con la lucha contra la violencia de género, además de defender la justicia de la lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha leído una declaración institucional con motivo del 8 de marzo, aprobada por el Consejo de ministros y ministras, junto a representantes de diversos colectivos, sectores y profesiones.

Bajo el lema 'Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas', en el texto de la declaración se ratifica el compromiso del Gobierno con el avance por la igualdad real y efectiva, en la lucha contra las violencias machistas y en defensa de la plena autonomía de las mujeres, como ha indicado en una nota la Subdelegación.

Tras realizar un repaso por los diferentes conflictos armados que impactan sobre mujeres y niñas, el manifiesto destaca que, a escala mundial, las mujeres cuentan con aproximadamente "el 64% de los derechos reconocidos a los hombres".

"En nuestro país se han impulsado en los últimos años diversas medidas para reducir las desigualdades, como la revalorización de las pensiones, la reducción de la temporalidad laboral, el incremento sostenido del SMI, la extensión de planes de igualdad social y retributiva, o el impulso a políticas públicas de corresponsabilidad familiar, entre otras", continúa este texto.

También se han regulado medidas para atraer el talento femenino hacia la investigación y la innovación, para el desarrollo y el mantenimiento de carreras científicas de las mujeres, y se recoge el fortalecimiento de los instrumentos institucionales contra la violencia de género, como la renovación del Pacto de Estado, medidas en materia de violencia vicaria y otras iniciativas para la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

España, señala este manifiesto, ha avanzado hacia la igualdad "a un ritmo superior al del conjunto de la Unión" y ha alcanzado "cifras récord" de empleo femenino, con más de diez millones de mujeres ocupadas y la brecha salarial de género en el 15,7%, "el valor más bajo de la serie histórica".

En cuanto a los espacios de responsabilidad, el 47,6% de los altos cargos de la Administración General del Estado, el 32% de la Carrera Diplomática y el 40% de los puestos en los consejos de administración de las empresas del IBEX-35 están ocupados por mujeres.

Pese a estos avances, se reconoce que "persisten desigualdades que exigen mantener y reforzar el compromiso institucional con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres".

En la declaración el Gobierno también destaca el papel del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres, "protagonistas de los avances que han transformado de manera profunda nuestra sociedad y nuestra democracia". "Su compromiso, su perseverancia y su capacidad de situar la igualdad en el centro del debate público han hecho posible la ampliación de los derechos que hoy consideramos irrenunciables", argumenta el manifiesto.