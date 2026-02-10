Subdelegada de Cádiz dice que las ayudas para paliar los daños por las borrascas "van a venir pronto"

Imágenes del operativo de alerta activado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde la llegada de la borrasca 'Marta' puede ocasionar inundaciones debido al colapso de los colectores de agua. ARCHIVO - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha asegurado que "le consta" que las líneas de ayuda para paliar los daños provocados en los distintos municipios de la provincia por los efectos de las borrascas "van a venir pronto" y "en distintos aspectos", recordando que ya se establecieron ayudas "el año pasado" cuando las distintas danas y que entonces "no tuvieron nada que ver con lo que ha sido ahora este desastre".

En declaraciones a los medios durante una convocatoria en Jerez de la Frontera junto a la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, la subdelegada ha señalado que la Unidad Militar de Emergencia (UME) "todavía está en el territorio trabajando para que se vuelva a la normalidad lo antes posible", con la apertura de colegios, labores de limpieza de calles, retirada de piedras de las carreteras tras desprendimientos, todo ello para que "vuelva la gente a sus casas".

"La situación es complicada porque todo este tren de borrascas ha sido en esta provincia donde ha descargado", ha lamentado Blanca Flores, que ha citado daños en la agricultura en zonas como Costa Noroeste, Jerez o Jimena, con los cultivos de aguacate, así como la evaluación de daños en playas o carreteras de la provincia gaditana para ver cuáles serán las actuaciones que se van a acometer en estos días.

La subdelegada ha reconocido que "la reconstrucción va a ser dura en la provincia" pero que "no vamos a dejar de trabajar en ningún momento", siguiendo además a disposición de la ciudadanía y de su seguridad.

En ese sentido, ha hecho hincapié en que "desde el primer momento" la dirección de la emergencia ha estado en nivel 2, por lo tanto "en manos" de la Junta de Andalucía, pero que el Gobierno de España "desde el minuto cero hemos puesto a disposición todos y cada uno de los recursos que han sido solicitados por la administración que llevaba la emergencia".

Para ello, se han movilizado en estas semanas "los efectivos necesarios" de Policía Nacional, de Guardia Civil y de Conservación de carreteras, entre otros, recordando que su presencia "ha sido un continuo para que las vías principales estuvieran disponibles para las comunicaciones" por carretera, apuntando además que "hemos estado sufriendo diariamente desprendimientos y deslizamientos" en distintas vías de la provincia.