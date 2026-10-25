El Sueldazo de la ONCE deja 1,6 millones de euros en el barrio de La Viña de Cádiz

Imagen de un vendedor de la ONCE. - ONCE

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este pasado sábado ha repartido 1,6 millones de euros en premios en el barrio de La Viña de Cádiz, donde un acertante ha conseguido el mayor Sueldazo, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros mensuales durante 20 años, que suman un total de 1,5 millones de euros, además de otros cinco cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Según ha informado la entidad en una nota, la fortuna ha llegado de la mano de Jesús Batista, vendedor de la ONCE desde el pasado año, que vendió los cupones premiados en la plaza de La Cruz Verde, concretamente en el bar Las Brisas, donde distribuyó los últimos cupones de su jornada de este sábado.

Batista, hijo de un afiliado a la ONCE desde hace 59 años y que también ejerció como vendedor durante 32 años, ha recibido con júbilo y nervios la noticia de haber repartido el mayor premio del sorteo. "Ayer mismo me decía una cliente que tengo mucha suerte y que iba a dar un premio. Hoy va a ser el día", ha recordado el vendedor, quien ha expresado su satisfacción porque, según ha afirmado, los agraciados serán "todos de Cádiz seguro al cien por cien, mi gente de Cádiz".

Asimismo, ha señalado que los premios llegarán en un momento especialmente favorable para los vecinos, ante el incremento del coste de la vida. "Están todos pasando una época muy apretada por los precios, que están subiendo todos, y les va a venir muy bien", ha manifestado.

El sorteo de la ONCE del 24 de octubre, dedicado al XXI Congreso Estatal de Cooperativas de Enseñanza UECoE, celebrado en Melilla, ha dejado también otro premio de 200.000 euros en Sevilla, con diez cupones agraciados con 20.000 euros cada uno.

El resto de los premios mayores se han repartido entre Castilla y León, Cataluña y Navarra. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años para un único cupón, además de otros premios de 2.000 euros mensuales durante diez años consecutivos para otros cuatro cupones.

Por su parte, el próximo 11 de noviembre, el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE pondrá en juego un primer premio de once millones de euros, así como once premios de un millón de euros y otros 119 de 50.000 euros, entre otros.

Los cupones de la organización se comercializan a través de sus más de 21.400 vendedores y también pueden adquirirse mediante su página web y en establecimientos colaboradores autorizados.