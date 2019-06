Susana Díaz homenajea a la primera candidatura del PSOE en Espera (Cádiz) que "amarró la democracia" al Ayuntamiento

Publicado 29/06/2019 15:28:51 CET

ESPERA (CÁDIZ), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha presidido este sábado en Espera (Cádiz) el acto de reconocimiento de la primera candidatura del PSOE de la localidad compuesta por socialistas que "amarraron la democracia, la autonomía y la libertad" al Ayuntamiento de la localidad.

En su discurso, Díaz ha valorado a aquellas personas que "dieron la cara" en las primeras elecciones democráticas, cuando aún había que tener "miedo" por el "ruido del sable de fondo". "Dieron la cara, no tuvieron miedo y no lo vamos a tener 40 años después", ha dicho, por lo que ha hecho un llamamiento para estar "a su altura" y "seguir defendiendo la libertad".

A su juicio, "no hay reconocimiento, placa o discurso suficiente para dar gracias por tanto" porque "amarraron la democracia, la autonomía y el autogobierno", mientras ha recordado que la "extrema derecha ha aparecido sin complejo y con valores que creíamos olvidados". Al respecto, ha reconocido la "fortaleza" de la democracia para enfrentarse a "cualquier desafío".

Sobre su legado, Susana Díaz lo ha tildado de "orgullo" pues la herencia recibida "mantiene viva la fuerza del PSOE". "Primero levantaron los ayuntamientos y luego Andalucía para amarrar al PSOE como el gran gobierno de esta tierra". Al respecto, ha afeado a quienes le "quitaron" el Gobierno andaluz que "bajan la cabeza cuando se ataca a Andalucía".

Respecto a su papel en la oposición, Díaz ha valorado la "herencia recibida" que ha dejado en una tierra con "libertad, igualdad, buenos servicios públicos y que no le ha regalado nada nadie". Así, ha subrayado que los socialistas defenderán a la comunidad "estemos gobernando o en la oposición" frente a quienes "señalan, faltan el respecto o marginan".

En este sentido, ha valorado el papel del PSOE que "no se ha callado desde el 2D". "El 28A no fue casualidad porque España dijo que quería ser mas decente y que no iba a pasar lo de Andalucía. Cuando la izquierda se queda en casa, la derecha cruel entra y se lleva por delante lo que haga falta", ha añadido.

En definitiva, la socialista ha concluido resaltando que el mejor homenaje que pueden recibir es que "sigamos peleando desde el PSOE, partido que siempre ha sido buque indigna de España y ejemplo de igualdad".