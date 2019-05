Susana Díaz pide "no relajarse" ante los sondeos porque el 26M "hay que rematar la faena" iniciada el 28A

Publicado 19/05/2019 13:31:26 CET

SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), 19 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido a la ciudadanía "no relajarse" ante las previsiones reflejadas en sondeos de cara a las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo porque en los citados comicios "hay que rematar la faena" que comenzó el pasado 28 de abril con la victoria del socialista Pedro Sánchez.

En declaraciones a periodistas en San Martín del Tesorillo (Cádiz), Díaz ha explicado que en las elecciones generales de abril hubo un "clara llamada" por parte de la sociedad porque "quería otra España y que no se repitiera lo que pasó en Andalucía", por lo que ha hecho un llamamiento para "rematar la faena el 26M".

En este sentido, la expresidenta de la Junta ha apuntado que "esa amplia mayoría de izquierdas liderada por el PSOE sigue estando ahí porque la gente sabe que el camino no ha terminado y que si pueden lo hacen". "En el Parlamento, pregunté al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), si repetirá en ayuntamientos e instituciones el pacto de la extrema derecha y no lo que negado", ha afeado subrayando que "los andaluces son listos y no olvidan". "Ellos y el resto de españoles saben lo que pasó el 2D y quieren rematar la faena", ha concluido.