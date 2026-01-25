Suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por la borrasca Ingrid

Archivo - Imagen de archivo de catamarán. - PONANT - Archivo

CÁDIZ 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la capital y las localidades gaditanas de Rota y El Puerto de Santa María se encuentran suspendidas este domingo a causa del temporal como consecuencia de la borrasca Ingrid, con avisos amarillos activados en la comarca del Estrecho por fenómenos costeros y en Grazalema por lluvias.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición de los usuarios uno alternativo por carretera en autobús.

Cabe precisar que la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias y oleaje en las citadas zonas gaditanas. La alerta amarilla está decretada por fenómenos costeros en la zona del Estrecho, desde las 9,00 horas hasta el final de la jornada, por viento de Oeste o Suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con fuerza 7. Asimismo, en Grazalema se ha indicado aviso amarillo por lluvias con una precipitación acumulada esperada de 60 litros por metro cuadrado en doce horas, desde las 8,00 horas hasta el final del día.

Por contra, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, recogida por Europa Press, Africa Morocco Link (AML), Balearia, Armas-Transmediterránea y FRS Iberia han mantenido sus trayectos y no han cancelado ninguna naviera hasta Tánger (Marruecos), pese a la previsión meteorológica.