Suspendidas la conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por problemas técnicos

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se han suspendido este domingo, 21 de junio, debido a problemas técnicos.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición de los usuarios una vía alternativa por carretera en autobús hasta nuevo aviso.

Asimismo, se ha concretado que la situación será actualizada a las 21,00 horas en el caso de Rota y a las 22,00 horas en el caso de El Puerto de Santa María. En la conexión con esta última localidad, han precisado que "el resto de los servicios de la linea B042 se realizaran con normalidad".

De esta manera, habrá servicios alternativos por carretera entre Cádiz y El Puerto, en ambos sentidos, así como entre la capital y Rota.