Suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por vientos de 70 kilómetros por hora

Archivo - Catamarán. - CITY SAILING BY JULIÀ - Archivo

CÁDIZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la capital gaditana y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se encuentran suspendidas este domingo, 8 de noviembre, a causa de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la campiña y en el litoral.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición del público servicios alternativos directos en modo autobús por carretera hasta nuevo aviso.

Por contra, según el portal de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, consultado por Europa Press, las conexiones por ferry entre Tarifa y Tánger no se han cancelado pese a las condiciones meteorológicas previstas.

Cabe recordar que la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por rachas de viento de componente este hasta 70 kilómetros por hora desde las 8,00 hasta las 18,00 horas.