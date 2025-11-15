Suspendido en Jerez (Cádiz) el rastrillo y trasladado el concierto de la Banda Municipal por previsión de lluvia

Archivo - La Banda Municipal de Música de Jerez durante una actuación en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado de la suspensión del rastrillo previsto para el domingo 16 de noviembre en el Parque de la Rosaleda de la localidad debido a la previsión de inclemencias meteorológicas.

Asimismo, el concierto de la Banda Municipal de Música, inicialmente programado para la misma fecha en el parque, ha quedado aplazado.

Así, se celebrará finalmente en la Sala Compañía a las 12,30 horas del domingo, según ha comunicado la el Ayuntamiento, que ha lamentado las molestias que estos cambios puedan ocasionar.