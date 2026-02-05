El temporal provoca numerosos daños en las playas de Cádiz capital

El alcalde de Cádiz, Bruno García, inspeccionando las playas tras los efectos del temporal. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y Playas, José Carlos Teruel, han visitado a primera hora las playas gaditanas, que han resultado "muy afectadas" como consecuencia del temporal y de las fuertes mareas.

Pailas y contenedores desplazados, desniveles en la arena, lavapiés y fuentes enterradas, zonas inundadas o con una gran acumulación de agua son algunos de los daños que se han producido en las últimas horas en las playas de la ciudad, según ha indicado en una nota el Ayuntamiento, que ha añadido que también ha resultado muy afectado uno de los chiringuitos instalados en la arena, a la altura del hotel Q.

Por ello, operarios de la delegación de Playas están retirando tablones de madera, piedras, arena y objetos que ha traído el mar con dos máquinas retroexcavadoras. Asimismo, se actuará en la Vía Augusta, donde hay una gran acumulación de arena en la calzada haciéndola intransitable.

En el resto de la ciudad no se han producido incidencias de consideración y según la Policía Local, desde la tarde del miércoles se ha actuado junto a los Bomberos en la calle Veedor esquina con la plaza de San Antonio por riesgo de caída de un exorno, en el Paseo Marítimo ante el peligro de caída de una antena, en la calle Alcalde Manuel de la Pinta por riesgo de caída de un tubo extractor de humos y en la calle Cruz donde había un tubo metálico.

Por su parte, la mañana de este jueves ha habido una actuación en la calle Antonio López por la caída de cascotes de un balcón y otra en la plaza de Fragela ante el desprendimiento de una lona. En cuanto a las incidencias en Parques y Jardines, se ha caído una Strelitzia en la avenida de la Coruña y, de momento, los parques públicos permanecerán cerrados.