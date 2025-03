'Tierra de nadie', la película que muestra la "cara oscura" de Cádiz ligada al narcotráfico, llega al Festival de Málaga

MÁLAGA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La película 'Tierra de nadie' se presentará en la Sección Oficial fuera de concurso del 28 Festival de Málaga, que arrancará este viernes y culminará el 23 de marzo, antes de llegar a las pantallas de toda España el próximo 28 de marzo, es un thriller que muestra la "parte oscura" de Cádiz ligada al narcotráfico.

Así lo ha descrito el productor de la película, Álvaro Ariza, oriundo de Barbate (Cádiz), en una entrevista concedida a Europa Press. El largometraje, ambientado en Cádiz, narra una historia real entre tres amigos, protagonizados por Luis Zahera, Karla Errejalde y Jesús Carroza, quienes toman decisiones que los separan y ponen a prueba si "vale más la amistad o el camino que escogido pro cada uno".

La película sigue a Mateo el Gallego, una guardia civil; Juan El Antxale, un pescador que se convierte en narcotraficante y queda desempleado; y Benito el Yeye, un depositario judicial que se encuentra siempre en la delgada línea entre la ley y la delincuencia. Tres amigos distanciados por el escenario gaditano, pero atrapados en un contexto marcado por "el abandono de las instituciones, el imparable ascenso del narcotráfico en la región y el creciente descontento social".

LA HISTORIA SURGE DE "UNA LLAMADA ACCIDENTAL"

La idea de esta película, dirigida por Albert Pintó, conocido por su trabajo en grandes producciones como 'La Casa de Papel', 'Malasaña 92', 'Berlín' o 'Matar a Dios', surgió mientras Ariza rodaba 'Ferroz' en la provincia de Cádiz, junto a Javier Gutiérrez y Adrián Aguarte. En este punto, el productor ha recordado, que mientras trabajaba en este proyecto, "escuché una llamada accidentalmente, y la curiosidad me llevó a preguntar", lo que hizo que le contaran la historia y, a partir de ahí, naciera 'Tierra de Nadie'.

"Me encanta imaginar, pero siempre sin dejar que la realidad me pase por alto", ha confesado el productor, quien ha recordado que al conocer la historia, pensó "aquí hay algo, y quiero contarlo". A partir de ahí, Ariza decidió elegir a su "cómplice", Fernando Navarro, como guionista para dar forma a esta historia. En cuanto a su relación con Navarro, ha explicado que "nuestra historia es como una historia de amor profesional", ya que el productor invitó a Navarro a Cádiz para que pudiera "oler" la esencia de estas tierras andaluzas, con el objetivo de conocer el escenario y su gente.

Todo esto les llevó al depósito de Óscar Rodríguez, donde concluyeron que aquella historia era la esencia de 'Tierra de Nadie', "una línea muy fina" que realmente ocurre en las tierras gaditanas, pues "un guardia civil, puede ir a tomar algo con su familia fuera de servicio, ser visto por un narcotraficante que lo reconoce como miembro de la Benemérita, aunque en ese momento no lo sea porque está fuera de sevicio". Mientras que "si ocurre algún incidente, el guardia civil solo mira a la persona sin placa, que es él".

"EN CÁDIZ, UN GUARDIA CIVIL PUEDE DETENER A SU AMIGO NARCOTRAFICANTE"

"La realidad supera la ficción", ha afirmado el productor sobre este largometraje, destacando que este tipo de situaciones "se ven en Cádiz". "La realidad supera la ficción", ha afirmado el productor sobre este largometraje, destacando que "esto ocurre en Cádiz". Así, ha relatado que en este enclave andaluz sucede que "un guardia civil tenga que detener al amigo que es narcotraficante".

Además, ha mencionado otras situaciones como que un agente de la Benemérita "lleva a su hijo al colegio, sabiendo que el padre de niño que comparte clase con él, está involucrado en una investigación". Estas realidades, según Ariza, "ayudaron a construir la amistad" entre los tres personajes, los cuales se dibujaron a partir de los perfiles de los actores seleccionados antes de desarrollar sus roles.

En este sentido, ha destacado que trabajar con Navarro ha sido "maravilloso desde el primer minuto", ya que su relación es "pura química", lo que se refleja en el hecho de que ya tienen varios proyectos programados de los cuales, según ha asegurado, "pronto podré hablar". Además, ha revelado que viajar por toda la provincia de Cádiz con el guionista para descubrir más historias ha sido "increíble" durante los cinco años de trabajo en la película 'Tierra de Nadie'. "El cariño que le pone a los guiones que escribe es mí maravilloso y fundamental", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, ha explicado que Albert Pintó "se unió al proyecto" tras una llamada que realizó con él mientras estaba en Cádiz rodando, para hablar sobre el guion, y "fue una conexión brutal". Así, ha destacado que el director "es un genio", asegurando que han formado un "equipo maravilloso" entre todos. En este sentido, ha recordado que no es la primera vez que trabaja con él, por lo que, como él mismo ha declarado, "cuando repetimos es por algo", porque "trabajar con Albert siempre será un placer".

"EL TIEMPO SE DETUVO" CUANDO ANUNCIARON EL GOYA POR 'LA INFILTRADA'

Asimismo, Ariza, quien el pasado mes de febrero fue galardonado con el premio Goya a la Mejor Película por 'La Infiltrada' --el primer galardón 'ex aequo' otorgado por la Academia de Cine junto con 'El 47'--, ha señalado que recibir este reconocimiento ha sido "también maravilloso e increíble". En este sentido, ha recordado que cuando los presentadores anunciaron el Goya para 'El 47', pensaron "vale", pero cuando mencionaron 'La Infiltrada', "hubo un momento en que el tiempo se detuvo".

El productor ha reconocido que solo recuerda "abrazar al equipo, pero no sé ni cómo subí al escenario". Además, ha incidido en que esa noche "fue especialmente significativa" para María Luisa Gutiérrez, creadora de la idea original, quien lleva ocho años trabajando en el proyecto y que recibió este reconocimiento "muy merecido, no solo por la película". Además, ha comentado que con 'La Infiltrada' "nos han abrazado tanto en taquilla como en premios, lo cual es algo sumamente difícil, porque si te reconocen con premios, no siempre te apoyan en taquilla, y viceversa".

Además, Ariza ha compartido que en el momento de recibir el Goya, "se te pasan muchas cosas por la cabeza", aunque ha admitido que a él "lo único que se me pasaba por la cabeza era no hablar, porque cuando subo al escenario y veo el atril con el micrófono, siempre me alejo, ya que prefiero quedarme con la sensación de ver las caras de cada uno y pensar: wow, tenemos un cabezón".

LA "MAGIA" DE CÁDIZ": "QUIEN LLEGA, NO QUIERE VOLVER"

El productor barbateño ha señalado que "Cádiz siempre es mi primera opción", por esta razón, "siempre que tengo la oportunidad de viajar con un proyecto, intento que sea a esta provincia", como ha sucedido con 'Tierra de nadie'. En este sentido, ha expresado que Cádiz "es mi tierra, mi gente y donde me siento acogido". Además, ha manifestado que siente que en este enclave "hay magia", al tiempo que ha revelado que él cree "en la magia, y por eso hago cine".

"La energía que se respira en Cádiz hace que, al llegar con un proyecto, todas las personas te reciban con los brazos abiertos y una predisposición maravillosa", ha destacado. Igualmente, ha afirmado que "todo el mundo dice que Cádiz es bonito, pero cuando llegan, no quieren irse". En este sentido, ha recordado otros proyectos que ya ha rodado en la región, como 'Perdóname, señor' en 2016, en Barbate, y ha enfatizado que "Cádiz siempre es mi provincia favorita para elegir, tanto para rodar cualquier proyecto que tenga en mente como los que estamos desarrollando".

Por último, Ariza ha invitado al público a ver 'Tierra de Nadie' el próximo 28 de marzo en su estreno en cines, calificando la película como "maravillosa" y destacando que "es el resultado del trabajo de todo el equipo, por lo que sería esencial poder disfrutar" del largometraje en la gran pantalla.