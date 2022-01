Toni Valero (IU) lamenta que "la Junta está gobernando a golpe de decreto a favor de las grandes superficies"

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha criticado este martes que "la Junta está gobernando a golpe de Decreto a favor de las grandes superficies y en contra del pequeño y mediano comercio".

Así, ha criticado el primero de los decretos aplicados por el Ejecutivo andaluz, "detrás de ese mantra de la simplificación, lo que venía a hacer era permitir la apertura de las grandes superficies en más festivos y en más domingos". "Posteriormente, con otro segundo Decreto, lo que permitía era ampliar las zonas en las que podían abrir esas grandes superficies en todos esos días de festivos y domingos", ha explicado.

En declaraciones a los periodistas durante su visita a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y antes de visitar pequeños y medianos comercios de la localidad acompañado de Carmen Álvarez, diputada provincial de IU, Valero ha recordado que "el pequeño comercio es muy importante en Andalucía en la creación de empleo y en el asentamiento de la población en el territorio, porque juega un papel fundamental contra la despoblación del medio rural".

"En primer lugar, genera un perjuicio para el pequeño y mediano comercio, que está regentado mayoritariamente por autónomos que pagan sus impuestos en Andalucía, que generan empleo, que dan vida a los barrios y pueblos y que se están viendo sometidos a una competencia salvaje por parte de las grandes superficies", ha apuntado Valero antes de indicar que "los decretos de simplificación también van en contra de los trabajadores de las grandes superficies, porque se les está vulnerando el derecho al descanso, a la conciliación de la vida familiar y laboral con tantos festivos y domingos teniendo que ir a trabajar sin ausentarse".

Asimismo, el portavoz de UP en Andalucía ha indicado que el decreto de la Junta de Andalucía "está generando también un perjuicio a los consumidores andaluces porque lo que va a provocar, como ya ha pasado en muchos otros sitios, es que la diversificación de los formatos comerciales acabe reduciéndose, dejando fuera al pequeño y mediano comercio, que acaba cerrando y dejando como única opción la gran superficie".

"Por tanto, el Gobierno andaluz tiene que rectificar, dejar de gobernar en favor de las grandes superficies y hacerlo protegiendo al pequeño y mediano comercio. Se puede generar una armonía que permita la convivencia entre estos dos formatos comerciales, y eso pasa por la política de ayudas, inexistentes, al sector por parte de la Junta de Andalucía", ha explicado Valero.

En este sentido, el coordinador general de IU Andalucía ha recordado que "en 2019 no hubo ni un céntimo de ayudas al pequeño y mediano comercio" y que "en 2020 hubo unas ayudas que no recuperaron las pérdidas del año anterior y que no incrementaron lo que se había hecho en años anteriores. "En 2021 las ayudas han sido un despropósito, poniendo unos requisitos que no han permitido adjudicar el conjunto de las ayudas presupuestadas", ha lamentado.

Por último, Valero ha reiterado que "el Gobierno andaluz tiene que cambiar y ponerse en favor de la mayoría social, del tejido productivo andaluz y del pequeño y mediano comercio, y dejar de gobernar en favor de una minoría". "El presupuesto andaluz para este sector apenas alcanza los 40 millones de euros, y se habla de un sector que importa un 15% del PIB andaluz y que supone cerca de medio millón de empleos en Andalucía", ha asegurado.

Por su parte, Álvarez ha explicado que, en 2022, la campaña en apoyo al comercio local "se ha querido dedicar a la formación porque las grandes empresas se están adueñando del mercado y precisamente es lo que ataca más al pequeño comercio de todas las ciudades".

"Vamos a ofrecer, gratuitamente, una formación compleja en base a la creación de páginas web, de cómo hacer diseños, marketing y publicidad, para ponerlos al día en aquellos que necesiten este tipo de ayudas para hacer frente a las multinacionales, queremos que los pequeños comercios estén al día vendiendo como las demás plataformas", ha explicado.

Por otro lado, la diputada ha celebrado que este martes "se ponen en marcha en la institución provincial los fondos Next Generation, por 1,3 millones de euros, con los que se van a establecer mecanismos para ayudar al pequeño comercio en la Costa Noroeste, en Trebujena, Chipiona; y en La Janda, en Medina Sidonia, Vejer y Tarifa", recordando que "es una apuesta que se hizo desde Izquierda Unida".

Por último, Álvarez se ha congratulado por "los datos del paro de Sanlúcar de Barrameda y de toda la provincia, que ha bajado y eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas desde el Gobierno". "Por parte del Ministerio de Trabajo, ha bajado de nuevo el paro y son datos históricos desde 2007, por lo que es motivo de celebración y un buen comienzo de año con estas noticias", ha subrayado.