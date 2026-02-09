Un total de 32 carreteras de la provincia de Cádiz siguen afectadas con cortes por los efectos del temporal

Carretera de acceso a Arcos cortada por los efectos de la borrasca la pasada semana. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 carreteras de la provincia de Cádiz se encuentran este domingo afectadas por los efectos del temporal, con cortes en algunos tramos o incluso enteras por desprendimientos, inundaciones o hundimientos. Del total, una es de la red nacional, 12 son de la red regional y el resto de la red provincial.

Así, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno, en relación a las carreteras de la red nacional y regional, está afectada la N-340 (Cádiz-Vejer) en el kilómetro 36, término de Vejer, por desprendimiento; la A-381 (Jerez-Los Barrios), en todos los ramales de entrada y salida de el km 1 en Jerez, así como el carril derecho sentido Jerez a la altura del km 79,5 por socavón y el carril derecho en el p75.6-75.2 por lengua de barro.

Por su parte, la A-372 (Arcos-Ronda) del km 29 al 46 por desprendimientos, taludes y socavones en El Bosque y Grazalema, mientras que en esta misma vía entre El bosque y Benamahoma (km 29 al 35) se abre puntualmente la vía de entrada y/o salida. Igualmente, la A-373 R-1 (Prado del Rey-A-373), del pk 0 al 1 por hundimiento de la calzada; la A-373 (Villamartín - A-384 - Algatocín), del km 5 al 16 por hundimiento y rotura del asfalto en pk 11 y estrechamiento de carril derecho en el km 37 por hundimiento de calzada.

También en la Sierra la A-374 (Algodonales-Ronda) se encuentra afectada en el kilómetro cero por caída de piedras, así como la A-2302 (Grazalema-Ubrique), del cero al 13 por deslizamiento de calzada; la A-7276 (Cuevas del Becerro-Alcalá del Valle) del 11 al 15,3 por deslizamiento de talud; y la A-8126 (Morón-Algodonales) del 30 al 33,200 se encuentra hundida y la alternativa es el desvío por la Muela.

En la zona de Jerez la A-2002 (Los Albarizones-El Puerto de Santa María) presenta un corte total en el kilómetro cuatro por inundación, mientras que la A-2075 (A-491-Rota)del km 0 al 2,350 sufre un corte total por hundimiento; la A-2202 (Jedula-Junta los Ríos) desde la A-382 a Rotonda Carrefour está cortada por inundación; y la A-314, del cero al 0,900 para Barbate esta cortada por desprendimiento.

Ya en la zona del Campo de Gibraltar, en la red de carreteras regional se encuentra afectada la A-405-R2 (Estación de San Roque/A-405), en el término de San Roque del 0 al 0,400 en sentido decreciente por inundación. La carretera se abre en sentido ascendente.

En cuanto a la red provincial de carreteras están afectadas la CA-3101 (El Barroso), en Jerez, del kilómetro cero al 5,1; CA-3102 (Macharnudo), entre el km 1,8 y el 5,6; CA-3104 (Guadalcacín - Las Mesas), entre el km 7 y el 7,75; CA-3108 (Lomopardo); CA-3109 (El Portal), entre el km 0 y el 2; CA-3110 (La Ina I), hasta el km 14; CA-3113 (Puerto Real-La Ina I); CA-3400 (Santa Teresa), en Rota, cortada en su totalidad; CA-4107 (Torrecera-Paterna); y CA-5101 (Arcos-Granadilla), entre el km 2 y el 12.

En la zona de la Sierra se encuentran afectadas las CA-6101 (Nacimiento), en Bornos; CA-6105 (Alberite), en Villamartín; CA-8100 (Puerto Serrano; CA-8102 (Prado del Rey-Zahara); CA-8104 (La Albuera), en Ubrique; CA-8105 (Acceso a Los Hurones), en Ubrique; CA-9100 (Madrigueras), en Algodonales; CA-9101 (Olvera-Coripe); CA-9102 de acceso a Olvera desde la A-384; CA-9104 (Grazalema-Zahara. Las Palomas); CA-9107 (Lora) de acceso a Alcalá del Valle; CA-9108 (Romaila), en Torre Alháquime; CA-9109 (Algodonales-Olvera; CA-9112 (Arroyomolinos), en Zahara de la Sierra; CA-9113 (El Gastor-Setenil; CA-9118 (Acceso a Setenil) y CA-9120 (Setenil-Torre Alháquime.

En el Campo de Gibraltar las carreteras afectadas son CA-8200 (San Pablo-San Martín); CA-8201 (Jimena-Puerto Galis); CA-9200, de acceso a Los Ángeles, en Jimena; y CA-9210 (Santuario), en Tarifa, mientras que la zona de la Janda, Bahía y litoral oeste se encuentra afectada la CA-5200 (Pajarete) entre el kilómetro cuatro y el 14.