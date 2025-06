Trabajadores del metal en Cádiz van a la huelga este miércoles tras falta de acuerdo por el convenio con la patronal

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del sector auxiliar del metal en la provincia de Cádiz van a iniciar a las 00,00 horas de este miércoles 18 de junio la primera de las dos jornadas de huelga previstas esta semana tras ponerse fin a la negociación del convenio colectivo con la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) durante este lunes y martes.

Patronal y sindicatos se han reunido los últimos dos días para tratar de desbloquear la negociación del convenio del metal en la provincia, pero las posturas, totalmente contrarias, no han encontrado puntos en común para evitar la huelga.

En declaraciones a los medios, Antonio Montoro, secretario de FICA UGT en Cádiz, ha lamentado la actitud de Femca, que en su opinión, "se ha reído de los trabajadores" con la propuesta remitida este martes al Sercla, que era "peor" que la de ayer.

"No éramos nada optimistas", ha aseverado, advirtiendo que "esto hay que pararlo definitivamente" y que "hay que buscar alternativas a esta patronal", sobre la que ha dicho, "no debe nunca más negociar este convenio".

A lo largo del martes, Femca enviaba un comunicado para instar a firmar el documento tras remitir al Sercla su última propuesta, que contemplaba aspectos como una subida del 3% en 2024 (con pago de atrasos) y del 2,8% en 2025, con el compromiso de actualización salarial anual conforme al IPC hasta 2030 y con prórroga indefinida "si no se denuncia el convenio", paga extra de Navidad adelantada, mejoras en dietas, anticipos, bolsa de estudios y equipación completa de trabajo.

Poco después, en torno a las 15,00 horas, trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia en Cádiz protagonizaban el corte al tráfico de la avenida que pasa por la puerta de los astilleros en la capital, complicando la circulación de vehículos durante una media hora, y sirviendo de previa a lo que se espera este miércoles.

Uno de los principales escollos era la incorporación en este convenio de una nueva modalidad de contrato para personas sin experiencia laboral en el sector, que cobrarían menos de lo estipulado en el convenio del Metal actual, una "línea roja" para CCOO, que ya advertía que no firmaría el convenio con esta cláusula.

La propuesta de Femca ha vuelto a ser rechazada por CCOO y FICA UGT, abocando al sector del metal a estos dos días de paro --miércoles y jueves--, y llegando el próximo lunes 23 de junio a una huelga que pasará a ser indefinida.

"No podemos tener a esta patronal que está echando a perder a la bahía con este tipo de movilizaciones que no son necesarias, puesto que esto se podría haber solucionado", ha señalado Montoro, quien los ha considerado "responsables de que aquí no venga trabajo", añadiendo que "si ocurre una desgracia, ellos serán los responsables".

A pesar de todo, ha "esperado y deseado" que las movilizaciones se produzcan "con la normalidad que se pretende" y que "pronto" tengan un acuerdo para el sector del metal en Cádiz.