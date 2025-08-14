Tráfico prevé más de 194.200 desplazamientos en las carreteras de la provincia de Cádiz por el puente del 15 de agosto

CÁDIZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico activa este jueves el dispositivo especial de control y vigilancia de las carreteras en la Operación 15 de agosto, donde se prevé más de 194.200 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras gaditanas hasta el domingo.

En la provincia las carreteras que soportarán una mayor intensidad de tráfico van a ser la AP-4, la Nacional-IV, la A-4, la N-340, la A-7, la A-48, la A-480 y la A-491, ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Cádiz en una nota.

La DGT ha establecido itinerarios alternativos para aliviar las retenciones que se producen en el enlace de Tres Caminos --A-4, A-48 y CA-33--, para lo que se pueden utilizar la A-390, A-381 y AP-4.

Los horarios con mayor circulación de vehículos serán este 14 de agosto, de 18,00 horas a 22,00 horas; el viernes 15 y sábado 16, de 10,00 horas a 15,00 horas y de 18,00 a 22,00 horas; y el domingo 17 de agosto, de 10,00 horas a 15,00 horas y de 17,00 a 22,00 horas.

Además, se ha informado de la restricción del transporte de mercancías de más de 7.500 kilos, vehículos que precisen autorización complementaria de circulación y vehículos especiales el sábado 16 de agosto de 11,00 horas a 13,00 horas en sentido hacia Cádiz. En concreto, en la AP-4 entre los puntos kilométricos 13,5 (Dos Hermanas) y 78 (Jerez de la Frontera), y en la N-4, entre los puntos kilométricos 573 (Los Palacios y Villafranca) y 627 (Jerez de la Frontera).

Igualmente, el viernes 15 y el domingo 17 de agosto se restringe ese tipo de transporte de 18,00 horas a 20,00 horas en los mismos puntos kilométricos y en sentido inverso, es decir, hacia Sevilla.

Además, se prohíben los adelantamientos de vehículos de transporte el sábado 16 en la AP-4 entre los puntos kilométricos 13,5 (Dos Hermanas) y 78 (Jerez de la Frontera), entre las 9,00 horas y las 11,00 horas y de 13,00 horas a 20,00 horas en sentido Cádiz, así como el viernes 15 y el domingo 17 de agosto en la AP-4 entre Jerez y Dos Hermanas, sentido Sevilla, de 10,00 horas a 18,00 horas.

Al incremento de desplazamiento por motivos turísticos hay que añadir los desplazamientos por vehículos en tránsito desde otros países europeos hacia el norte de África, para los que la DGT ha puesto en marcha, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, el dispositivo especial Operación Paso del Estrecho.

Como se ha recordado, este año las previsiones apuntan a un incremento de un 5% respecto a los 850.000 vehículos que cruzaron el Estrecho el pasado año. Por este motivo, la DGT tiene habilitadas a lo largo de estas rutas una serie de Áreas de Descanso e Información, con diversos servicios que tienen por finalidad facilitar el tránsito por estas carreteras.

Por otra parte, a los radares fijos, móviles y de tramo, y a las cámaras de control de uso móvil y cinturón de seguridad con los que cuenta la provincia, se van a sumar los medios aéreos --helicóptero y drones--, que forman parte del centro de gestión de Sevilla, dando servicio a Andalucía occidental. Estos medios van a centrarse en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias de forma que, en vuelo, se informe del estado de la circulación a los Centros de Gestión del Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Desde la DGT se ha hecho una llamada a la responsabilidad en la carretera durante este periodo vacacional, recordando que es imprescindible usar el cinturón de seguridad, no utilizar el teléfono móvil y evitar otros factores de riesgo como la velocidad excesiva o inadecuada y conducir cuando se ha ingerido algún tipo de sustancia que pueda afectar a nuestras capacidades.