El tramo afectado de la playa de Palmones en Los Barrios (Cádiz) por el vertido de fuel reabre al baño

Playa de Palmones. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Los Barrios (Cádiz), Miguel Alconchel, ha anunciado la reapertura al baño del tramo de la playa de Palmones, que permanecía cerrado de manera preventiva tras el vertido de fuel registrado hace dos días por un buque en la Bahía de Algeciras.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, esta decisión se adopta después de que la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz haya emitido los correspondientes informes favorables, una vez comprobado que se cumplen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de la playa.

Alconchel ha señalado que desde el primer momento el Ayuntamiento ha actuado con la "máxima prudencia y coordinación" con las administraciones competentes, priorizando en todo momento la salud de vecinos y visitantes. "Una vez recibidos los informes favorables de la delegación territorial de Salud, podemos anunciar la reapertura al baño de este tramo de la playa de Palmones", ha señalado el alcalde, que ha agradecido el trabajo realizado por todas las administraciones y por los servicios municipales, que han "trabajado intensamente desde el primer momento para hacer frente a esta incidencia".

El alcalde ha explicado que aunque la playa vuelve a estar abierta al baño, el Ayuntamiento mantendrá durante los próximos días un refuerzo de las labores de limpieza desde tierra con el objetivo de retirar cualquier pequeño resto que pudiera aparecer en la arena y garantizar el mejor estado posible del litoral.

"Seguiremos muy pendientes de la evolución de la playa y reforzaremos los trabajos de limpieza para ofrecer las máximas garantías a todos los usuarios", ha añadido Alconchel.

Igualmente, el alcalde también ha agradecido la colaboración y comprensión mostrada por los vecinos durante estos días, así como el trabajo desarrollado por los operarios municipales, Protección Civil, Policía Local, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Salvamento Marítimo y el resto de organismos implicados en el operativo.