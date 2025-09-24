Transportes conmemora los diez años del Puente de la Constitución 1812 en Cádiz como un hito de la ingeniería española

CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible conmemora este miércoles los diez años del Puente de la Constitución de 1812 como un hito de la ingeniería española que la sitúa como referencia mundial en el sector.

En una nota, ha señalado que el 24 de septiembre de 2015 quedó marcado como fecha histórica para Cádiz con su puesta en servicio y, una década después, esta infraestructura ya no es solo un paso viario, sino un símbolo de modernización, de superación técnica y de conexión social, que ha cambiado para siempre la forma de acceder, vivir y moverse en la Bahía de Cádiz.

En este sentido, ha añadido que su construcción supuso un nuevo acceso directo a Cádiz y llegó para aliviar la congestión del otro puente de acceso, el de José León de Carranza, mejorar los tiempos de desplazamiento, evitar el paso de tráfico pesado por el centro urbano, y reforzar la comunicación tanto con Puerto Real como con la autovía del Sur y el resto de Andalucía.

Cumplir una década en servicio supone haber demostrado que la apuesta técnica valía la pena, ha afirmado el Ministerio, que ha indicado que el puente ya está amortizado en términos de su utilidad social, urbana y económica. Ha transformado la vida de quienes viven o trabajan en Cádiz mejorando desplazamientos y reduciendo los tiempos de viaje, algo vital en entornos costeros donde los cruces marítimos y viales tienen un peso importante, ha subrayado.

UNA OBRA EXCEPCIONAL

El Puente de la Constitución de 1812, con una longitud total de cinco kilómetros (de los que más de tres discurren sobre la Bahía), conecta el barrio del Río San Pedro en Puerto Real con la Barriada de la Paz, en Cádiz y cuenta con dos carriles por sentido y una plataforma central reservada al transporte colectivo, con un tablero de 36 metros de ancho.

Su tramo atirantado alcanza los 1.180 metros, con una luz principal de 540 metros --la mayor del país-- sostenida por pilonos de 185 metros de altura. El gálibo vertical de 69 metros permite el paso de buques de gran calado, complementado con un tramo desmontable de 150 m para casos excepcionales. En total, se apoya en 36 pilas y dos torres, y su construcción requirió más de 100.000 metros cúbicos de hormigón y 70.000 toneladas de acero.

Según el Ministerio, esta obra representa el trabajo integral de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, quienes han dirigido su proyecto, construcción y trabajan en su conservación y explotación, para la que recientemente se ha licitado un contrato por valor de 22,9 millones de euros.

Asimismo, ha recordado que el proyecto fue redactado por Javier Manterola, Ingeniero de Caminos reconocido por su enfoque innovador, especialmente en puentes atirantados, donde combina eficiencia técnica con elegancia estética. Además, ha señalado que el Puente de la Constitución, junto con sus numerosas obras, consolidó la reputación de Manterola como uno de los grandes maestros de la ingeniería de puentes europea contemporánea, siendo galardonado con múltiples premios y reconocimientos profesionales a lo largo de su carrera.

LOGROS DE INGENIERÍA ÚNICOS

El Ministerio ha señalado que la construcción de este puente ostenta varios hitos en la ingeniería mundial de infraestructuras. Así, es el puente con mayor luz de vano principal en España y ocupa el tercer puesto en Europa dentro de su tipología atirantada, solo por detrás del Puente de Normandía en Francia y el de Rion-Antirion en Grecia.

Asimismo, con su gálibo vertical de 69 metros se sitúa como el segundo puente marítimo del mundo en altura libre sobre el agua, únicamente superado por el Verrazzano-Narrows de Nueva York y por delante incluso del Golden Gate de San Francisco. Además, es el primer puente atirantado que combina un gálibo de estas dimensiones con una luz principal tan amplia, e incorpora el tramo desmontable más largo de este tipo en todo el mundo, 150 metros.

El presupuesto total de la obra alcanzó los 454 millones de euros y la construcción se extendió durante casi ocho años, un plazo que reflejó la complejidad técnica del proyecto y los diversos desafíos que surgieron durante su desarrollo, ha recordado el Ministerio, que ha apuntado que uno de los principales retos consistió en lograr la integración óptima de la obra en el delicado ecosistema de la Bahía de Cádiz.

Esto, según ha explicado, requirió el respeto escrupuloso de las áreas naturales protegidas, la preservación del paisaje costero y el diseño de una cimentación robusta capaz de soportar las condiciones marinas extremas. El proyecto incluyó exhaustivos estudios previos, ensayos específicos y el diseño de encofrados especiales para los pilones, garantizando la resistencia ante el viento y la corrosión marina.

IMPACTO EN LA CONECTIVIDAD Y EL DESARROLLO URBANO DE CÁDIZ

Igualmente, el Ministerio ha señalado que la puesta en servicio del puente transformó significativamente la conectividad de Cádiz, ya que la infraestructura facilita el acceso directo desde la ciudad al continente, mejorando sustancialmente las conexiones del centro urbano con Puerto Real, el área metropolitana y las principales arterias viarias de Andalucía.

En este sentido, ha añadido que el impacto más notable se ha observado en el descongestionamiento del histórico puente José León de Carranza, dado que ha permitido distribuir de manera más equilibrada el tráfico, registrándose cifras crecientes de vehículos que optan por esta conexión como primera opción para acceder o salir de la ciudad, superando en determinados momentos al puente tradicional.

Más allá de su función práctica, el puente ha adquirido un valor simbólico y turístico para Cádiz. Se ha convertido en un símbolo ingenieril representativo, punto de referencia visual y elemento de orgullo local, contribuyendo a la revalorización urbana de la zona, ha asegurado.