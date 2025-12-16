Transportes dice que ejecuta actuaciones para el tercer carril de la AP-4 en tramos "con mayor demanda de tráfico"

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una reunión en Madrid con la secretaria general del Ministerio de Transportes, Rocío Baguena, para hablar de conexiones de la ciudad - MINISTERIO DE TRANSPORTES

Responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha reunido este martes con la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, para abordar la situación de las principales infraestructuras terrestres estatales que afectan al municipio, entre ellas, la habilitación del tercer carril de la autopista AP-4, que une a Cádiz con la provincia de Sevilla, y sobre la que han trasladado que está acometiendo actuaciones en los tramos "con mayor demanda de tráfico", según los estudios realizados.

No obstante, según ha indicado el Ministerio en una nota, no se descarta ampliar los tramos de actuación "en un futuro".

Tras el fin de los peajes en la AP-4, promovida por el Ministerio en 2020, la autopista ha captado gran parte del tráfico que circulaba por la carretera N-4, cuya función ha quedado reducida a la distribución de tráfico a las poblaciones cercanas.

Así, para reducir los problemas de congestión de la AP-4, desde el Ministerio se planteó un programa de actuaciones, actualmente en marcha, de mejora en este corredor que fue presentado por la entonces Ministra, Raquel Sanchez en marzo de 2023. El programa de actuaciones se articula en torno a cuatro ejes, con la creación de nuevos enlaces, la mejora de los enlaces existentes, el aumento de capacidad con proyectos de tercer carril en los tramos con mayor tráfico y la rehabilitación del firme.

El Ministerio ha señalado que "ante el interés mostrado por la alcaldesa en la mejora de la AP-4", se le ha informado que se está trabajando en la redacción de "diferentes proyectos", entre los que destacan el tercer carril en la A-4 en el tramo entre enlace con SE-40 y enlace con AP-4 en Dos Hermanas (Sevilla), que abarca siete kilómetros, y en el tramo de Dos Hermanas, en el inicio de la AP-4, con Las Cabezas de San Juan (34,4 km) y la remodelación del enlace de Las Cabezas de San Juan.

También se trabaja en la remodelación de dos enlaces en la AP-4 en los puntos kilométricos 26,2 y 53,3 entre la AP-4 y la N-4, en Los Palacios y Villafranca y Lebrija, todo en la provincia de Sevilla, y en un nuevo enlace de acceso al aeropuerto de Jerez desde la AP-4, así como en proyectos de conservación para la rehabilitación del firme de la AP-4.

Las actuaciones para la incorporación del tercer carril en la AP-4 se están llevando a cabo en los tramos "con mayor demanda de tráfico". Actualmente, en la primera fase se contempla el tramo Sevilla-Las Cabezas de San Juan, para el cual ya se están redactando los proyectos de trazado desde junio de 2024.

Asimismo, se ha trasladado al Ayuntamiento de Jerez que los proyectos ya en marcha por parte del Ministerio de nuevos enlaces y mejora de los ya existentes serán "muy beneficiosos" para el aumento de la funcionalidad de la AP-4 y, por tanto de la mejora de la movilidad en todo el corredor.

Todas estas actuaciones deben sumarse a aquellas otras que están planificadas a nivel autonómico y que, junto con las actuaciones ya en desarrollo por parte del Ministerio, ayudarán a descongestionar "significativamente" la AP-4 en la provincia de Cádiz y la ciudad de Jerez.

En el ámbito ferroviario, la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Baguena, y la alcaldesa de Jerez han puesto de manifiesto la colaboración entre el Ministerio y el Ayuntamiento para avanzar en el proyecto de integración urbana entre la estación de ferrocarril de esta localidad y el parque de Vallesequillo. Esta actuación permitirá la ampliación del parque y la mejora de la conexión peatonal entre ambos lados de las vías, favoreciendo la permeabilidad urbana y la cohesión del entorno.

En la reunión se han compartido los primeros resultados del estudio funcional que analiza las distintas alternativas para hacer realidad esta integración. Así, una vez finalizado el estudio, se abordará la forma de colaboración y aportación financiera de ambas administraciones para hacerla viable.

Asimismo, durante el encuentro se ha abordado el estado de los estudios en marcha para la construcción de una nueva estación de ferrocarril en Jerez, ubicada en las proximidades de la avenida de la Pepa. En este ámbito, Adif está trabajando en la definición de soluciones que permitan una adecuada integración de la futura infraestructura ferroviaria en el entorno urbano, garantizando su funcionalidad, accesibilidad y compatibilidad con la ciudad.

Por último, en la reunión se ha analizado la conectividad ferroviaria de Jerez con las ciudades de su entorno y con el resto del país, destacando el Ministerio "la relevancia" de las conexiones de larga distancia.

Así, la oferta global de servicios ferroviarios de la provincia de Cádiz asciende, según Transportes, a un volumen de 1.203 servicios semanales en un día laborable medio, incrementándose en periodos punta. Por su parte, los servicios comerciales de larga distancia que dan servicio a la provincia de Cádiz ascienden a 78 a la semana.

En estos servicios, se ha registrado un aumento de viajeros del 12,5% en los tres primeros trimestres del año con respecto al mismo período del años anterior.

En este contexto, el Ministerio ha subrayado "la importancia que tiene en las conexiones de Andalucía la renovación integral de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, donde se están invirtiendo más de 700 millones de euros".

Se trata, según ha continuado, de una actuación "estratégica para el sistema ferroviario español", cuya finalización está prevista "en los próximos meses" y que "redundará en una mejora de la fiabilidad y la calidad del servicio".