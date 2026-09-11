Tres hombres evacuados al hospital tras el incendio de una vivienda en Algeciras (Cádiz)

Calle donde se ha producido el incendio de una vivienda con tres evacuados en Algeciras - EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Un incendio en una vivienda, registrado en la mañana de este viernes 11 de septiembre en Algeciras (Cádiz), ha dejado tres hombres de 79, 57 y 44 años afectados por inhalación de humo que han tenido que ser evacuadas al hospital para ser atendidas.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el siniestro se ha producido en una casa ubicada en la calle Jaén a las 6,00 horas de la mañana, momento en que se han recibido varios avisos por un inmueble del que salía mucho humo.

Los testigos indicaban, además, que los tres moradores de la vivienda y un perro se habían subido a la azotea para escapar del incendio.

Ante esto, se ha activado a los Bomberos del Consorcio de Cádiz, a la Policía Nacional, Policía Local de Algeciras y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes policiales han confirmado que tres hombres han resultado intoxicados por humo y que han sido evacuados en ambulancia a un centro hospitalario. Por el momento no han trascendido datos sobre las causas que han originado el fuego ni sobre los daños materiales que ha ocasionado.