Tres personas heridas y evacuadas al hospital tras un incendio en Jerez (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultado heridas y evacuadas al hospital tras un incendio registrado a las 6,10 horas del sábado en la calle Tona de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los afectados por el incendio han sido evacuados al hospital para evaluar el estado de salud tras el incidente.

La Sala Coordinadora 112 Andalucía, tras recibir el aviso por el incendio, ha alertado a Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y a efectivos sanitarios.