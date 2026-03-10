El TSJA absuelve a dos condenados por un alijo de droga en la Punta de San Felipe, en Cádiz

Archivo - Sede TSJA en Granada. - EUROPA PRESS. - Archivo

CÁDIZ 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a dos condenados por la Audiencia Provincial de Cádiz a tres años y nueve meses de cárcel por un alijo de hachís abortado en diciembre de 2020 en la Punta de San Felipe, en la capital gaditana, al considerar que no ha quedado acreditada su participación. Por contra, para los siete restantes acusados en la procedimiento el alto tribunal andaluz mantiene penas de más de tres años cárcel y dos multas de un millón y medio de euros cada una.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se produjeron en la noche del 28 de diciembre de 2020, cuando el SIVE detectó una narcolancha que portaba una gran cantidad de fardos de hachís a unas cinco millas al oeste de Cádiz, por lo que se le realizó un seguimiento para comprobar en qué punto de la costa se llevaba a cabo el desembarco de los fardos.

Cerca de las 21 horas comprobaron que la narcolancha iba a tocar tierra en la Punta de San Felipe, en Cádiz capital, concretamente en el dique Mar de Leva, zona protegida de la fuerza del mar con bloques de hormigón, por lo que se activó un dispositivo. Una vez que la embarcación se colocó en paralelo a la línea de costa, donde ya había un número indeterminado de personas vestidas de oscuro para alijar, los ocupantes de la narcolancha comenzaron a desembarcar los fardos. Por su parte, la embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil encendió los focos y les dio el alto, momento en el que la narcolancha emprendió la huida con toda la carga, a excepción de tres fardos (más de 90 kilos) que quedaron flotando en el mar.

Por otra parte, agentes de la Guardia Civil con la ayuda de la Policía Local detuvieron a nueve de las personas que supuestamente formaban el dispositivo para el desembarco de la droga, de los que cuatro fueron interceptados cuando huían del lugar en un coche y el resto en diferentes vehículos próximo a la zona de descarga. Llama la atención que los dos últimos fueron detenidos pasada dos horas desde la frustración de la operación, descubiertos por agentes de la Guardia Civil en la parte de atrás de un furgoneta propiedad de la empresa para la que trabajaba uno de ellos.

Estos dos últimos, tras ser condenado por la Audiencia Provincial a más de tres años por un delito contra la salud pública, han sido absueltos por el TSJA tras sostener ambos acusados que habían salido a pescar y justificando su presencia en la parte trasera de la furgoneta a que se asustaron al desencadenarse el alboroto por la huida de personas y la llegada e intervención de la Guardia Civil.

Por su parte, el alto tribunal andaluz considera que no puede afirmarse con certeza que no hubiera aparejos de pesca en el vehículo --dato sobre el que manifestó sus dudas uno de los agentes--, así como que no se ve una mínima inmediación temporal entre la presencia de los acusados y el alijo, además de que cada uno de ellos tenía consigo un solo teléfono móvil --y no más de uno como parte del resto de los acusados--, no estando tampoco claro que los mantuvieran apagados.

"No hay otros datos objetivos que sustentan la condena de estos acusados, siendo insuficiente para ello que vistieran de oscuro según manifestaron los agentes policiales", señala el TSJA, que absuelve de la condena a ambos acusados.