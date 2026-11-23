Archivo - Sede del TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena un hombre a 17 años de cárcel por los delitos de homicidio en grado de tentativa, detención ilegal y tenencia ilícita de armas tras disparar en la cara a un tercero, compañero de piso en Algeciras, y secuestrarlo para que no acudiera al hospital y no pudiera delatarlo.

Además, la sentencia, recogida por Europa Press, condena a otros dos acusados, también compañeros de piso, a siete años de cárcel por detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Los hechos se produjeron en diciembre de 2023 cuando la víctima, compañero de piso habitual de los tres acusados, se encontraba en la vivienda y uno de los acusados, en presencia de otro, "con la intención de intimidar y de causar grave daño físico", cogió una pistola y se la acercó a la mejilla izquierda para, acto seguido, dispararle a bocajarro a corta distancia, provocando que cayera al suelo y comenzase a sangrar abundantemente.

Posteriormente, se personó en el piso el tercero de los acusados con conocimiento también del grave daño sufrido, y los tres retuvieron a la víctima "sin que ninguno le dejase salir para que recibiese asistencia médica", hasta que al final, varias horas después, le permitieron acudir al centro de salud del Saladillo, "controlado en todo momento con el fin de que no manifestase lo verdaderamente ocurrido". La víctima transmitió que lo sucedido había sido efecto de una explosión de un petardo.

En el centro de salud recibió asistencia médica sin que se cobrase que la víctima llevaba alojada en su mándibula una bala o proyectil tras el disparo. Posteriormente, fue llevado de nuevo, intimidado, al domicilio, donde los tres acusados, "con la intención de constreñir su libertad ambulatoria", lo encerraron, prohibiéndole salir a pesar del empeoramiento progresivo de la herida.

Finalmente, a los tres días, la víctima logró escapar en un descuido y acudir por la noche al hospital Punta de Europa de Algeciras, donde tuvo que ser ingresado e intervenido quirúrgicamente de urgencia, extrayéndosele el proyectil, teniendo la policía a partir de ese momento conocimiento de lo ocurrido. Además, durante el tiempo en el que estuvo ingresado, dos de los acusados acudieron al hospital para velar porque no contactara con la policía o con terceros, aunque la víctima acabó contando la realidad de lo ocurrido.

Posteriormente, a raíz de lo sucedido, por parte de la Policía Nacional se interesó la diligencia de entrada y registro en el domicilio, donde, tras ser autorizada por el Juzgado, hallaron varias armas de fuego.

Una vez que los tres acusados fueron condenado por la Audiencia Provincial presentaron recurso ante el TSJA alegando error en la valoración de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia, que ha sido rechazado por el alto tribunal andaluz, que no ha encontrado razones para apartarse de los resulto por parte de la Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz.