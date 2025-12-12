El TSJA ratifica cerca de cuatro años de cárcel para una mujer que vendía droga en una vivienda en El Puerto (Cádiz)

CÁDIZ 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a tres años y nueve meses de cárcel a una mujer por vender en una vivienda de El Puerto de Santa María papelinas de cocaína, heroína y mezcla de las dos, conocida como 'rebujito'.

La sentencia, recogida por Europa Press, da como hechos probados que la acusada entre mayo y junio de 2021, periodo en el que la vivienda fue objeto de seguimiento por parte de la Policía, realizó hasta nueve transacciones de venta de droga a terceros. Finalmente, en una entrada y registro de la vivienda, la Policía halló una máquina de detectar billetes falsos, dos katanas y 2.224 euros procedente de la venta de la droga.

Una vez condenada a tres años y nueve meses por un delito contra la salud pública por parte de la Audiencia, la defensa interpuso un recurso ante el TSJA alegando error en la valoración de la prueba, al argumentar que "no existe una prueba directa de que las sustancias estupefacientes que se hallan en poder de los compradores las haya vendido la acusada, pues no se le ha intervenido droga en su poder ni ningún agente de la Policía ha visto entregar las papelinas a los compradores".

Además, alega que en el bloque donde vive la acusada residen diez vecinos, es una zona frecuentada por consumidores de droga y es imposible saber a qué vivienda se ha dirigido cada uno de los compradores. Por su parte, el TSJA ha desestimado el recurso y reafirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.