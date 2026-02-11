TSJA ratifica cuatro años de cárcel a un acusado de agredir sexualmente a una mujer en un pueblo de la Sierra de Cádiz

Archivo - Sede TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a cuatro años de cárcel a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer de madrugada mientras esperaba en la plaza de uno de los pueblos de la Sierra a unos amigos.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2022 cuando la víctima salió de su casa en compañía de su hermano a celebrar el día de fiesta y al regresar sola, sobre las 4,30 horas, se dio cuenta de que no llevaba las llaves de su casa, por lo que llamó a sus amigas, que le dijeron que se fuera hacia la Plaza y les esperara allí.

Una vez en la Plaza, sin que hubiera nadie más por los alrededores, se apoyó sobre un muro, momento en el que llegó por detrás el acusado, que la rodeó con un brazo a la altura de los hombros y al mismo tiempo por los pies y la llevó a una callejón adyacente, sin que la víctima pudiera zafarse, y comenzó a relizar sobre ella una agresión sexual hasta que, al oír voces cercanas, el acusado aflojó en su agarre, siendo aprovechado por la víctima para zafarse y dirigirse a las personas que se oían.

Así, cuando llegó hasta ellos les dijo, "llorando y temblando" que el acusado estaba abusando de ella. Por su parte, el acusado también se acercó y les dijo que "era su pareja", lo que la víctima negó. Fue entonces cuando una de los dos que había llegado le dijo al acusado que se fuera, con un "te voy a....", provocando que el acusado se fuera corriendo del lugar. Posteriormente, se quedaron a la espera de que la recogieran sus amigos, que la llevaron, "tras convencerla", a presentar una denuncia a la comisaría de la Policía Local y posteriormente, acompañada por dos agentes, al servicio de urgencias de Atención Primaria.

Por todo ello, el acusado fue condenado por la Audiencia Provincial a cuatro años de cárcel en una sentencia que fue recurrida tanto por la defensa del acusado como por la acusación, pidiendo el primero de ellos la libre absolución y la segunda un incremento de la condena, lo cual ha sido desestimado en ambos casos por el TSJA.