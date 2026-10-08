El TSJA ratifica seis años de cárcel para un guardia civil por blanqueo procedente del narcotráfico en Algeciras

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un guardia civil que cumplió servicio durante un tiempo en la Sección Fiscal de la Aduana de Algeciras a seis años de cárcel y una multa de 4,5 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales agravado por la procedencia de delitos de tráfico de droga, además de pertenencia a grupo criminal.

La sentencia, recogida por Europa Press, también ratifica la condena para sus dos hijos, con tres años y un mes de cárcel por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal para cada uno de ellos, así como una multa igualmente de 4,5 millones de euros.

Asimismo, en el relato de los hechos, la sentencia señala que el principal acusado ya fue detenido en octubre de 2014 en una operación, cuya sentencia, que aún no siendo firme al estar recurrida ante el Tribunal Supremo, "ya pone de relieve la relación del acusado y su círculo familiar más estrecho con delitos de contrabando y falsedad documental". Además, añade que "de la misma se puede inferir relaciones más que estables con personas relacionadas con el tráfico de drogas, así como la actitud cautelosa que mantenía para llevar a cabo esas reuniones".

No obstante, la causa de blanqueo por lo que ha sido condenado a seis años de cárcel se enmarca entre los años 2015 y 2018, donde, según los hechos probados por la sentencia de la Audiencia, el acusado, junto a sus hijos, tejió un entramado empresarial con 12 empresas y cuatro Utes, destinando 697.000 euros para el movimiento y la adquisición de empresas y capital social y 606.000 en bienes de naturaleza inmobiliaria.

Una vez condenado por la Audiencia Provincial los acusados presentaron recurso ante el TSJA alegando ausencia de pruebas y vulneración del derecho de la presunción de inocencia, entre otras cuestiones, que han sido desestimadas por el alto tribunal andaluz y ratificada la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial.