La UCA coordina un proyecto que sentará las bases moleculares para mejorar la detección y gestión del alga invasora

Investigadores de la UCA dentro del proyecto Rugulomics. - UCA

CÁDIZ 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA), integrados en el Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (Ivagro), han puesto en marcha el proyecto Rugulomics, una iniciativa de investigación orientada a mejorar la detección, el seguimiento y la gestión del alga invasora Rugulopteryx okamurae, una especie que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales del litoral gaditano y andaluz.

Según ha explicado la UCA en una nota, este proyecto, coordinado por la profesora Almudena Escobar-Niño, del área de Microbiología, aborda este reto desde una perspectiva innovadora, basada en el uso de tecnologías ómicas, un conjunto de herramientas que permiten estudiar en profundidad la información genética, molecular y funcional de los organismos.

A partir de este enfoque, el equipo de la UCA trabajará en el desarrollo de una caja de herramientas moleculares que facilite la detección temprana del alga, el análisis de su comportamiento ecológico y la exploración de posibles aplicaciones biotecnológicas.

El proyecto forma parte de las iniciativas impulsadas para la protección del medio marino y centrará parte de sus trabajos en las Zonas de Especial Conservación del Estrecho y de Punta de Trafalgar, espacios integrados en la Red Natura 2000 que albergan algunos de los ecosistemas más valiosos del litoral andaluz.

En ellos, según ha indicado la UCA, se realizarán tomas de muestras en distintas estaciones del año, lo que permitirá caracterizar la variabilidad molecular de esta especie en condiciones naturales y avanzar en una mejor comprensión de su adaptación y expansión en el medio marino.

El proyecto Rugulomics se desarrollará en dos fases. En la primera, el equipo generará información molecular mediante la secuenciación del genoma y del transcriptoma del alga, además de optimizar protocolos para el estudio de sus proteínas mediante espectrometría de masas. Estos datos, según han explicado, permitirán conocer con mayor precisión cómo funciona la especie a nivel molecular y qué rasgos pueden explicar su capacidad de proliferación en los ecosistemas costeros.

La segunda fase estará orientada a validar las herramientas desarrolladas y avanzar hacia su aplicación práctica. De esta forma, el proyecto evaluará la detección de biomarcadores proteicos ambientales en muestras de agua, con el objetivo de contribuir a una monitorización más precoz de la presencia del alga. Asimismo, entre los trabajos previstos se contempla estudiar el conjunto formado por el alga y las comunidades microbianas que conviven con ella, conocido como holobionte, para identificar posibles agentes de control biológico, ha señalado la UCA.

Asimismo, ha indicado que junto a esta línea de trabajo, esta iniciativa explorará proteínas de interés biotecnológico mediante análisis bioinformáticos avanzados y bioensayos funcionales in vitro. Esta aproximación permitirá valorar posibles vías de aprovechamiento de la biomasa de Rugulopteryx okamurae, de modo que un problema ambiental pueda abrir también nuevas oportunidades vinculadas a la biotecnología y la economía circular.

Finalmente, la UCA ha señalado que Rugulomics se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y se cofinancia por la Unión Europea mediante el Fempa, Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.