UGT acusa a la patronal del metal en Cádiz de desembocar en una primera jornada de huelga "más tensa" de lo previsible

CÁDIZ 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha hecho balance de esta primera jornada de huelga de los trabajadores del la industria auxiliar del metal en la provincia, que ha sido "más tensa" de lo previsible en un primer momento debido a "la actitud" de la patronal, la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), durante la negociación de este pasado martes, que acabó sin acuerdo y con el mantenimiento de las protestas.

"La jornada ha ido dentro de lo normal, de lo previsible, quizás un poco más tensa por culpa de la actitud de Femca en la jornada de ayer", ha argumentado Montoro en declaraciones a Europa Press.

De esta manera, ha señalado directamente a Femca como "responsable de lo que pueda ocurrir en las calles de Cádiz, de la bahía y de la provincia", asegurando que lo que quiere es "quitar a mi gente de las calles". "Quiero que mi gente trabaje pero también quiero que tenga un convenio nuevo, un convenio digno por el que estamos peleando", ha continuado.

Monto ha calificado de "verdadera vergüenza" la situación, entendiendo que "no hay otro responsable" que Femca, recordando que los trabajadores están en huelga al no concederles una subida de "54 euros al mes para algunas personas que no tienen el tóxico penoso", entre algunos de los puntos reclamados por los sindicatos.

Ante esto, ha apremiado a Femca a "responder en su inoperancia", indicando que este martes "grandes empresas" le reconocían "el error en la negociación" y mostrando su disposición a que "le llamen" para volver a la mesa de negociación y alcanzar un acuerdo.

Está previsto que este viernes vuelvan a verse las caras patronal y sindicatos en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) para tratar de acercar posturas y desbloquear la situación actual, y con ello la convocatoria de huelga indefinida que hay prevista a partir del próximo lunes 23 de junio en la provincia de Cádiz.

Montoro, como responsable sindical ha esperado que se alcance un acuerdo "entre viernes, sábado y domingo, el día que sea", aclarando que en lo que se refiere a la huelga "no queremos ni el día de mañana ni el día de la indefinida".