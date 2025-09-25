UGT Cádiz pide a las administraciones que "trabajen juntas" por el nuevo hospital y "dejen el partidismo"

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, (i) junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (d) durante la gala del centenario de Radio Sevilla en el Pabellón de la Navegación en Sevilla - Joaquin Corchero - Europa Press

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Servicios Públicos de UGT Cádiz ha hecho un llamamiento público a todas las administraciones implicadas en la construcción del nuevo hospital en Cádiz para que "dejen a un lado" la confrontación política y "el partidismo" y trabajen "de manera coordinada y leal" en beneficio de la sanidad pública, de sus trabajadores y de la ciudadanía gaditana.

De esta manera se ha dirigido UGT Cádiz al Gobierno de España, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y al Consorcio de la Zona Franca en un comunicado, en el que se ha advertido de que, "tras años de anuncios, promesas y desencuentros" en torno al proyecto del nuevo hospital, "la situación sigue bloqueada".

En ese sentido, ha señalado que la ciudadanía "padece un hospital", el del Puerta del Mar de Cádiz, "cada vez más deteriorado", mientras que las administraciones "se enzarzan en disputas" sobre la cesión de terrenos, las condiciones de los convenios o "la paternidad política del proyecto".

Desde UGT Cádiz han mostrado su disconformidad a estas "disputas", denunciando que "la salud no puede seguir siendo rehén del tú más entre instituciones".

"Las gaditanas y gaditanos llevan demasiado tiempo soportando los efectos de esta bronca estéril, mientras se deterioran las condiciones asistenciales y se agrava la sobrecarga del personal sanitario", ha añadido.

Es por eso que desde UGT Cádiz han reclamado a todas las administraciones que se sienten, acuerden un convenio "claro y transparente", y que "prioricen por una vez a Cádiz por encima de la disputa partidista", ya que "la ciudad no puede esperar más".

Así, ha reiterado que la construcción del nuevo hospital debe concebirse como "una inversión de futuro que refuerce la sanidad pública, dignifique las condiciones laborales de sus profesionales, y ofrezca a la población gaditana unas instalaciones acordes al siglo XXI".

Por ello, ha instado a todas las administraciones implicadas a que formalicen un acuerdo "definitivo, claro y sin ambigüedades", que "evite nuevas polémicas y dé certidumbre al proyecto", además de a que establezcan plazos de ejecución "realistas y vinculantes", con mecanismos de control ciudadano y sindical.

También ha pedido que se garantice que la financiación "no recaerá sobre la ciudadanía gaditana mediante cargas ocultas o futuros aprovechamientos mal definidos", y que aseguren la participación de los representantes de los trabajadores de la sanidad pública en el seguimiento del proyecto, para que sus condiciones laborales "estén en el centro de las decisiones".

"Es hora de remar juntas y juntos. La ciudadanía de Cádiz no merece más promesas incumplidas ni titulares contradictorios, merece hechos, certezas y un hospital público digno", ha concluido UGT Cádiz.