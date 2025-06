UGT FICA pide apoyo a la última oferta de la patronal del metal en Cádiz para evitar un escenario de "incertidumbre"

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha hecho un llamamiento a los trabajadores de la industria auxiliar del metal en la provincia de Cádiz para que valoren "en su justa medida" la última propuesta acordada entre sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), patronal del sector, ya que de no contar con este respaldo "entraríamos en un estado de negociación totalmente incierta, de incertidumbre".

"Nos han dejado claro --la patronal-- que esta es la última propuesta que hay", ha advertido Rodríguez Saucedo en una rueda de prensa celebrada en Sevilla para explicar los detalles acordados en la reunión de este miércoles, que finalizó en torno a las 06,00 horas de la mañana tras 12 horas de negociación en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).

En ese sentido, ha destacado que "la principal conquista" del nuevo acuerdo es la restitución del plus tóxico, penoso y peligroso (PTP), que se implementará de forma progresiva hasta 2030. "En 2025, los trabajadores percibirán aproximadamente 57 euros más en su nómina mensual", ha subrayado.

El representante sindical ha explicado también que la patronal ha aceptado garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores mediante la aplicación del IPC real "desde el primer año", lo que supondrá el cobro de atrasos desde enero de 2025. "Los trabajadores van a percibir prácticamente casi una paga extraordinaria más", ha manifestado, resaltando la retirada del salario de nuevo ingreso para trabajadores menores de 25 años y la garantía de que los contratos fijos discontinuos se realizarán por orden de antigüedad y a jornada completa.

Sobre la vigencia del convenio, que en un primer momento estaba establecida hasta 2032, se ha reducido hasta 2031, ya que "afortunadamente" en la provincia hay cargas de trabajo previstas en empresas tractoras como Navantia, Airbus y Dragados hasta esa fecha. "Los empresarios querían garantizar paz social para hacer atractiva la provincia de Cádiz a las inversiones", ha señalado.

"Hemos llegado a un punto de encuentro que si los trabajadores lo refrendan, volveremos, espero que pueda ser en el día de hoy porque los días de huelga van corriendo y los trabajadores van perdiendo salario y las empresas van perdiendo también posibilidades de generar recursos, volveremos a sentarnos con este marco ya previamente acordado y poder ratificarlo", ha comentado, insistiendo en que "no hay preacuerdo, ni hay nada firmado" y que todo eso se ha puesto "a consideración de los trabajadores".

Ante todo esto, ha vuelto a apelar a la "coherencia" de los trabajadores del metal para que valoren este "punto de encuentro" con la patronal porque "después de esto no sabemos qué es lo que va a haber, y lo que puede venir es el abismo".

Rodríguez Saucedo ha expuesto que si siguen teniendo un no por parte de la plantilla del metal, se dará aviso al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y "no nos volveremos a sentar hasta que los trabajadores modifiquen su posición o Femca nos llame diciendo que está dispuesto a mejorar la oferta" para llegar a "un punto de encuentro" y poner fin al conflicto.

"Si no ocurre eso, ambas partes nos iremos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Por eso digo que entraríamos en una fase de incertidumbre total", ha trasladado el responsable sindical, que ha iniciado su intervención mostrando su apoyo a Antonio Montoro, responsable del sindicato en Cádiz, del que ayer sindicatos minoritarios y manifestantes pedían su dimisión por la negociación del preacuerdo.

"No es justo en absoluto que se esté viendo perseguido por sindicatos que no comparten nuestras tesis, que lo puedo entender, pero cebarse con una persona que lo único que está intentando es negociar un convenio colectivo para mejorar los derechos de los trabajadores del sector del metal de la provincia de Cádiz me parece deleznable", ha afirmado.