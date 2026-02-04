La UME se desplaza a Grazalema (Cádiz) ante anegación de calles y casas por las fuertes lluvias

Archivo - Una furgoneta de la UME. ARCHIVO. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencia (UME) se está dirigiendo en estos momentos hacia la sierra de Cádiz, a puntos como Grazalema, para participar en tareas de achique de agua en casas y calles de este municipio, que se está viendo afectada por el paso de la borrasca Leonardo, que ya ha dejado por el momento 278 litros de precipitaciones acumuladas.

Así lo ha confirmado a Europa Press fuentes de Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz, que ha indicado que la UME se está desplazando a este punto y que también está actuando en la comarca del Campo de Gibraltar, donde se está pendiente de las crecidas de los ríos Hozgarganta y Guadiaro.

En Grazalema, a pesar de ser un municipio acostumbrado a las lluvias, las abundantes precipitaciones de esta jornada, sumada a las ya caídas en días anteriores, está provocando que el agua no pueda ser ya absorbida por la tierra y corra por las calles del pueblo con fuerza, además de anegar numerosas casas.

Allí, los vecinos se afanan en achicar agua de sus viviendas, ante una situación que no se recuerda en Grazalema desde 1964, cuando hubo también fuertes precipitaciones y las canalizaciones arcáicas de entonces provocaron la inundación de buena parte del pueblo.

En este punto también están trabajando efectivos del Plan Infoca, con 25 bomberos forestales y una autobomba para tratar de sacar el agua de las viviendas.

Durante la madrugada se han incorporado a la provincia efectivos pertenecientes al II Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, así como de la Agencia Andaluza de Emergencias, dependiente de la Junta de Andalucía.