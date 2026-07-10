La Universidad de Cádiz clausura el programa Univergem tras impulsar la empleabilidad de 15 universitarias

Clausura del programa Univergem de la UCA. - UCA

CÁDIZ 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) ha clausurado este viernes una nueva edición del programa Univergem (Universidades por la Empleabilidad y el Emprendimiento de las Mujeres Universitarias desde una Perspectiva de Género), tras impulsar la empleabilidad de 15 universitarias. Se trata de una iniciativa desarrollada por la Unidad de Empleo de la institución académica con financiación del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y orientada a mejorar la empleabilidad de las mujeres universitarias mediante formación específica, acompañamiento y experiencias prácticas en empresas.

Según ha indicado la UCA en una nota, el acto de clausura se ha celebrado en el Salón de Actos del Edificio de Transferencia Empresarial 'El Olivillo' y ha contado con la participación de la vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Cádiz, Carmen Camelo, y la directora general de Empleo, Carmen Ferradans.

Durante la jornada se han entregado los diplomas acreditativos a las alumnas participantes y los reconocimientos a las empresas e instituciones colaboradoras que han acogido las prácticas desarrolladas en el marco del programa.

Además, Susana Ginesta y Tatiana Sánchez, colaboradoras con el programa y socias en la empresa Cadizgenia, han presentado y dinamizado el acto y animado a las participantes a "conocer sus gustos y habilidades" para afrontar los desafíos tanto del emprendimiento como de un entorno laboral condicionado por el sexismo.

Durante su intervención, la vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad ha felicitado a las participantes por el trabajo realizado a lo largo de estos meses y ha señalado que la entrega de diplomas supone también el reconocimiento al esfuerzo desarrollado durante el programa. Camelo ha destacado que las alumnas han aprovechado una oportunidad para seguir formándose, conocer mejor el entorno profesional y preparar su incorporación al mercado laboral.

La vicerrectora ha recordado que, pese a los avances alcanzados en materia de igualdad, las mujeres "siguen encontrando dificultades para desarrollar plenamente su carrera profesional, especialmente en lo relativo a la segregación horizontal y al acceso a determinados sectores de actividad". En este contexto, ha defendido que programas como Univergem "contribuyen a reducir estas brechas mediante formación, experiencia y oportunidades reales de desarrollo profesional".

"La igualdad no consiste únicamente en abrir puertas, sino en garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades para desarrollar su talento y construir su propio futuro", ha afirmado, subrayando que ese seguirá siendo el compromiso de la Universidad de Cádiz, "acompañar el talento femenino, eliminar barreras y generar nuevas oportunidades".

Por su parte, la directora general de Empleo ha puesto el acento en el carácter colaborativo del programa y ha agradecido el respaldo del Instituto Andaluz de la Mujer, el trabajo de las empresas participantes y la implicación del equipo técnico de la Universidad de Cádiz responsable de su desarrollo.

Univergem tiene como objetivo contribuir a reducir las desigualdades de género que aún persisten en el mercado laboral y favorecer la incorporación de las mujeres universitarias a ámbitos profesionales de alta cualificación. En esta edición, la Universidad de Cádiz ha estructurado el programa en dos itinerarios diferenciados, estando el primero dirigido a diez alumnas, que han completado tanto un periodo de formación como una fase de prácticas en empresas e instituciones, y el segundo con cinco alumnas, centrándose exclusivamente en la formación especializada.