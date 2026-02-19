La Universidad de Cádiz y el Instituto Andaluz de la Mujer ponen en marcha la quinta edición del programa Univergem

Archivo - Presentación de la quinta edición del programa Univergem, promovida por la Universidad de Cádiz y el Instituto Andaluz de la Mujer. - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) ha presentado este jueves la quinta edición del programa Univergem, una iniciativa que desarrolla en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer para favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en el entorno laboral.

El acto ha estado presidido por la vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad de la UCA, Carmen Camelo; la directora general de Empleo de la UCA, Carmen Ferradans; y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, Blanca Merino, quienes han puesto en valor la consolidación del programa y sus resultados en términos de inserción laboral.

La UCA ha explicado que Univergem tiene como finalidad reducir las brechas de género en el mercado de trabajo, tanto la horizontal, vinculada a la concentración de mujeres en determinados sectores y puestos, como la vertical, relacionada con las dificultades de promoción y acceso a posiciones de responsabilidad.

En esta convocatoria se han recibido 51 solicitudes, de las que finalmente se han seleccionado 20 participantes distribuidas en dos itinerarios formativos.

El programa integra una formación complementaria y transversal en materias como igualdad, empleo, emprendimiento, marca personal y habilidades sociales, con una metodología dinámica orientada al desarrollo de competencias comunicativas y relacionales.

El itinerario 'A' combina esta fase formativa con un periodo de tres meses de prácticas en empresas y entidades públicas o privadas, mientras que el itinerario 'B' se centra en un recorrido formativo especializado para alumnas y egresadas de titulaciones oficiales de la UCA.

Durante su intervención, Carmen Camelo ha subrayado que un programa como Univergem actúa "en la fase crítica del paso de la universidad al entorno profesional", destacando que la empleabilidad "no solamente depende de la cualificación o de los conocimientos adquiridos, sino también del acceso a la información, de las redes y de la experiencia profesional".

Asimismo, ha insistido en que "promover la empleabilidad femenina forma parte de la responsabilidad institucional de la Universidad y ha agradecido la implicación de las empresas colaboradoras".

Por su parte, Carmen Ferradans ha señalado que esta quinta edición evidencia que se trata de "un programa que se consolida", ya que "si sigue es porque da resultados tangibles y constatables".

En este sentido, ha explicado que el objetivo es "reducir determinadas brechas de género en el mercado laboral" mediante itinerarios personalizados de inserción laboral que combinan formación en igualdad, emprendimiento, competencias digitales y herramientas de empleabilidad con un periodo de prácticas en empresas "lo más ajustadas posible" al perfil académico de cada participante.

"Lo que pretendemos como universidad es tender un puente hacia el mercado de trabajo", ha afirmado.

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, Blanca Merino, ha destacado que el programa está subvencionado íntegramente por este organismo, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, y ha precisado que su principal finalidad es "introducir la perspectiva de género en el entorno laboral".

Merino ha puesto en valor el trabajo realizado en la selección tanto de las candidatas como de las empresas participantes y ha resaltado que los resultados en Cádiz presentan "un porcentaje altísimo de empleabilidad", lo que permite comprobar el impacto real de la iniciativa.

Las responsables institucionales han animado a las participantes a implicarse activamente en esta experiencia, fortalecer su autoconfianza y aprovechar las oportunidades de aprendizaje práctico que ofrece Univergem como herramienta para ampliar sus opciones profesionales y acceder a espacios laborales diversos y con mayor proyección.