Universidad de Cádiz resalta su consolidación en el ranking de Shanghái al mantener cuatro áreas entre las 500 mejores

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) ha señalado que consolida su proyección internacional en la edición 2025 del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) del ranking de Shanghái, en la que ha vuelto a situar cuatro áreas de conocimiento entre las 500 mejores del mundo.

Según los datos de la última actualización del listado, que se ha hecho público recientemente, la institución gaditana mantiene su presencia en este grupo y "consolida una trayectoria ascendente en investigación y transferencia de conocimiento", como ha indicado la UCA en una nota.

En ese sentido, ha detallado que el área de Oceanografía se confirma como "uno de los grandes referentes científicos" de la UCA a escala internacional. En la edición de 2025, la Universidad de Cádiz se mantiene en el tramo 151-200 del mundo, lo que la sitúa entre las primeras posiciones del sistema universitario español en esta disciplina y la consolida como "un actor clave" en el estudio de los mares y océanos.

De esta forma, junto a Oceanografía, la UCA vuelve a figurar en el ranking por materias en Ecología, Matemáticas y Ciencias Agrícolas, todas ellas dentro del top 500 mundial.

Ecología se mantiene en el intervalo 301-400, mientras que Matemáticas y Ciencias Agrícolas aparecen en el rango 401-500, lo que para la Universidad de Cádiz "confirma la diversidad y solidez del tejido investigador en áreas estratégicas que van desde las ciencias básicas hasta la producción agroalimentaria sostenible".

Además, ha recordado que en 2023, la UCA ya se situó entre las 150 mejores universidades del mundo en Oceanografía, entre las 201 y 300 en Matemáticas, en el tramo 301 y 400 en Ecología y entre las 401 y 500 en Ciencias e Ingeniería Ambiental.

Un año más tarde, en 2024, el ranking volvió a reconocer "el potencial científico" de la institución gaditana, que se mantuvo en el tramo 100-150 en Oceanografía y amplió su presencia al incluir, además, Ciencias de la Educación y Ciencias Agrícolas entre las 401 y 500 mejores del planeta.

Con todo ello, la UCA ha apuntado que "esta buena posición" por materias se suma a la presencia continuada de la UCA en el Academic Ranking of World Universities (ARWU), la clasificación global del ranking de Shanghái, donde la Universidad de Cádiz figura de forma ininterrumpida en el intervalo 901-1.000 mundial en las ediciones de 2023, 2024 y 2025.

Este dato sitúa a la institución entre el grupo de universidades que, a escala internacional, cumplen de manera sostenida con los criterios de excelencia científica que evalúa esta clasificación.

El ranking de Shanghái por materias se elabora a partir de indicadores objetivos como el número de publicaciones indexadas en Web of Science e InCites, el impacto normalizado de las citas, la presencia de artículos en revistas del primer cuartil, la colaboración internacional o los premios obtenidos por el personal investigador.

La posición alcanzada por la Universidad de Cádiz en estos listados refleja el trabajo desarrollado por sus más de 2.200 investigadores integrados en más de 210 grupos de investigación, así como "la apuesta estratégica" de la institución por áreas como las ciencias marinas, el medio ambiente, las matemáticas aplicadas y la innovación agroalimentaria.

Con estos resultados, la UCA ha reafirmado su papel como "referente científico del sur de Europa" y como universidad especializada en la investigación marina y costera, "sin renunciar a una presencia creciente en otros ámbitos del conocimiento".