La Universidad CEU Fernando III impulsa su primer Curso de Verano en El Puerto (Cádiz) dedicado a defensa y sociedad

Universidad CEU Fernando III en Sevilla. - CEU

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Universidad CEU Fernando III celebrará este verano, por primera vez, un Curso de Verano en El Puerto de Santa María (Cádiz), bajo el título 'Jornadas sobre Defensa y Sociedad', cuya una iniciativa nace con vocación de convertirse en un espacio de encuentro para el análisis y el debate sobre cuestiones de actualidad y de interés para la sociedad.

Según ha indicado en una nota, el ciclo está organizado por la Universidad CEU Fernando III en colaboración con la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y se desarrollará en la Ermita de Santa Clara los días 15, 21 y 29 de julio, y 4 de agosto, a las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La jornada inaugural contará con la asistencia del rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo, el coordinador regional de la Asociación Católica de Propagandistas, Rafael Sánchez-Saus, y representantes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Según ha indicado, con esta primera edición la Universidad CEU Fernando III reafirma su "compromiso con la generación de espacios de reflexión abiertos a la ciudadanía", trasladando fuera del aula el conocimiento universitario y favoreciendo el diálogo entre el ámbito académico, las instituciones y la sociedad civil sobre cuestiones estratégicas que afectan al presente y al futuro del país.

En este sentido, ha asegurado que tanto la Universidad CEU Fernando III como la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) han mantenido una preocupación constante por los grandes desafíos de España y por la contribución que la sociedad civil puede realizar al bien común.

Así, ha añadido que en este contexto adquiere pleno sentido la celebración de estas jornadas, y en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y los nuevos desafíos geopolíticos, las jornadas invitan a profundizar en el papel de las Fuerzas Armadas, la cultura de seguridad y defensa y la responsabilidad compartida de instituciones y ciudadanos en la protección de los intereses nacionales y la preservación de la paz.

EXPERTOS DE REFERENCIA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

Para ello, el programa contará con la participación de reconocidos especialistas. Asi, en primer lugar, el 15 de julio, será el turno del general de Ejército (JEMAD 2017-2020) Fernando Alejandre Martínez, que analizará la situación internacional y su impacto en la sociedad española y en el sistema de defensa. Seguidamente, el 21 de julio, el almirante general (JEMAD 2011- 2017) Fernando García Sánchez, abordará el plan de rearme de la Unión Europea y sus implicaciones para España.

La tercera jornada, el 29 de julio, contará con el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, que ofrecerá una conferencia sobre la economía de la defensa y la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico.

Finalmente, el 4 de agosto se llevará a cabo una mesa redonda sobre la cultura de seguridad y defensa en la España actual, moderada por el coronel de Infantería de Marina Ignacio del Cuvillo Rivero, y con la participación del coronel de Infantería de Marina y subdelegado de Defensa en Cádiz, Ángel J. Umbría Baspino, el periodista Rafael Navas Renedo y el profesor de la Universidad CEU Fernando III y e investigador jurídico en el Cuartel General de la OTAN, Borja Montes Toscano.

La Universidad CEU Fernando III ha señalado finalmente que con esta propuesta inaugura una nueva línea de actividades estivales que pretende consolidarse en los próximos años como un referente de formación, divulgación y pensamiento, "reforzando su presencia en la provincia de Cádiz y su compromiso con una universidad abierta, cercana y conectada con los grandes retos de nuestro tiempo".