Varios municipios de la sierra de Cádiz trasladan sus Cabalgatas de Reyes al 6 de enero por la amenaza de lluvia

Archivo - Detalle de la Cabalgata de Reyes Magos de Cádiz el 5 de enero de 2024. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de la sierra de Cádiz, como Olvera, Algodonales, Torre Alháquime y el Gastor, han optado por trasladar la salida de su Cabalgata de Reyes Magos a la jornada del 6 de enero debido a la amenaza de lluvia que se cierne sobre esta zona durante este lunes.

Por su parte, Zahara de la Sierra ha optado por cancelar la Cabalgata y realizar un acto bajo techo con Melchor, Gaspar y Baltasar, que entregarán en mano los regalos a los niños y niñas de esta localidad serrana.

Según la información recabada por Europa Press, en Algodonales la Cabalgata saldrá a las 12,00 horas del martes desde el Pabellón Municipal, una decisión que se ha tomado para que los más pequeños "vivan este día con la máxima ilusión y puedan disfrutarlo como merecen"

"Hemos esperado hasta el último momento con la esperanza de poder salir hoy, pero al existir el riesgo de que la lluvia estropeara la magia, y sabiendo que mañana nos espera un buen día, creemos que lo más importante es ver vuestras sonrisas y vuestra alegría", han escrito los Reyes Magos en una publicación en el Facebook del Ayuntamiento de Algodonales.

La misma decisión se ha tomado en Olvera, donde su Cabalgata de Reyes iniciará su recorrido a las 17,00 horas de la tarde del 6 de enero. Los carteros reales ya se dejaron ver por este municipio en la tarde del sábado para recibir de manos de su alcaldesa, Remedios Palma, las llaves de la ciudad que permitirán a Sus Majestades pasar esta noche por todas las casas para dejar sus regalos.

En otros puntos como Torre Alháquime y El Gastor también se ha decidido mover esta cabalgata al 6 de enero, en concreto, a las 12,00 horas y 11,00 horas de la mañana, respectivamente.

Por otro lado, Zahara de la Sierra han decidido suspender la cabalgata ante la amenaza de lluvia que se presenta en esta jornada de lunes, y que los Reyes Magos entreguen sus regalos a los niños y niñas del pueblo en un acto que comenzará a las 16,30 horas en el salón bajo la Plaza del Rey, con capacidad para 400 personas. El alcalde ha explicado a Europa Press que se ha decidido así porque Sus Majestades recorren las calles "en burros" y "no podemos arriesgarnos", en alusión a que el suelo esté resbaladizo por la lluvia y puedan producirse caídas.

En el resto de pueblos de la sierra gaditana la Cabalgata de Reyes se celebrará en su jornada habitual, aunque con adelantos de hora en algunos de ellos como en El Bosque o Alcalá del Valle, donde sus Reyes Magos han salido a las 11,00 horas a la calle.