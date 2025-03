JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Interior, Diáologo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado que los vecinos del entorno del río Guadalete en Jerez de la Frontera, desaolojados enla madrugada de este jueves, ya pueden volver a sus casas.

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha afirmado que se trata de "una decisión importante que conllevará que el Plan de Emergencia de Jerez pase de situación cooperativa 1 a situación de preemergencia o cero y por tanto también pueda volver la noralidad en el conjunto de la ciudad".

Cabe recordar que en la mañana de este viernes, tras una nueva reunión con el personal de emergencias en el Puesto de Mando Avanzado, la delegada de la Junta en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha señalado que "aunque en los temas de emergencias hay que ser previsores y muy prudente" la situación es de "optimismo moderado", ya que actualmente el caudal del río Guadalete a su paso por Jerez se encuentra a 4,73, por lo que no está previsto que alcance el nivel naranja, que se sitúa cuando llega a los cinco, y "no existe un riesgo de que pueda haber un desbordamiento".

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, había adelantado que a lo largo de la mañana se tomaría una decisión sobre la posibilidad o no de que vuelvan a sus casas las personas desalojadas, señalando que "se tome la decisión que se tome, teniendo en cuenta que la previsión es que a partir del lunes por la tarde o martes pueda entrar una nueva borrasca, el Gobierno local no va a dar tregua en su trabajo a lo largo de todo este fin de semana". "No podemos perderle el pulso ni al río ni tampoco al cielo", ha advertido.