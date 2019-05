Vecinos de El Puerto lamentan el estado de la ciudad tras seis días de huelga de basura

Publicado 07/05/2019 15:35:24 CET

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Vecinos de El Puerto de Santa María (Cádiz) han lamentado este martes el estado en el que se encuentra la ciudad tras seis días de huelga de basura, asegurando que está provocando la aparición de ratas y cucarachas.

En declaraciones a Europa Press Televisión, algunos vecinos de la localidad portuense han manifestado que los trabajadores tienen derecho a la huelga "pero es El Puerto quien lo está sufriendo, sobre todo la gente y el turismo, por la "mala impresión que da".

En este sentido, una trabajadora de la localidad ha señalado que aunque están funcionando los servicios mínimos, "aquí no se ha visto nada". De hecho, ha indicado que ella ha llamado para que recojan el montón de basura que se acumula junto a su puesto de la ONCE y le han contestado que "no pueden hacer nada". Además, ha indicado que la acumulación de basura está ocasionando la aparición de ratas, cucarachas y mosquitos.

"Es de vergüenza que cuando vienen los moteros recojan la basura y limpien las calles, mientras que ahora sigan las montañas de basura", ha criticado otra vecina, mientras otro residente en el municipio ha dicho que le parece "mal" la acumulación de residuos porque, a su juicio, existen unos servicios mínimos que en este tipo de conflicto "no se cumplen".

Finalmente, otro residente ha aseverado que él se posiciona al lado de los trabajadores y comparte sus reivindicaciones, si bien ha admitido que no entiende el poder tan fuerte que tienen para dejar a una ciudad en este estado. "Entiendo que tienen derecho a la huelga, pero hacerlo en momentos tan puntuales turísticos y tener la ciudad de esta manera no me parece justo", ha concluido.

Cabe recordar que la huelga de basura en El Puerto desde el pasado jueves con unos servicios mínimos dictados por la Consejería de Empleo que constan de tres camiones con su dotación habitual para la recogida de residuos sólidos urbanos, así como un mecánico y un inspector, mientras que para limpieza viaria, ha dictado que, una vez pasada la motorada, esté el 20 por ciento de la plantilla habitual dedicada a estas funciones con los medios mecánicos necesarios para ello.