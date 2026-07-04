La Velada Solidaria con el Sáhara Occidental celebra su tercera edición en Cádiz con romanceros locales

Cartel de la tercera edición de la Velada Solidaria con el Sáhara Occidental. - IU CÁDIZ

CÁDIZ 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU Cádiz ciudad y Cádiz Saharauia celebrarán este viernes, 10 de julio, la tercera edición de la Velada Solidaria con el Sáhara Occidental, un evento que tendrá lugar en la Plaza Libertad 11, en la trasera del Mercado Central, y que contará con la participación de distintos romanceros de la ciudad.

Este evento, según ha explicado en una nota el responsable de área interna de IU, Pedro Jiménez, "tiene una doble finalidad, por un lado seguir mostrando el compromiso con la causa saharaui, dándole visibilidad ya que ésta es una causa en la que España sigue teniendo una responsabilidad mayor como potencia administradora del territorio según la propia ONU, y por otro lado, colaborar con el asociacionismo gaditano en el programa de Vacaciones en Paz, necesario para que los niños saharauis que siguen viviendo en los campamentos de Tinduf puedan venir a España estos meses tan duros en el desierto".

El responsable ha incidido en que "aunque se den pasos importantes como la futura aprobación de la Ley de Nacionalidad por el impulso, entre otros, de IU en el Gobierno de coalición, es necesario seguir denunciando la posición de sumisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que utilizan una vara de medir para el conflicto palestino y otra muy distinta para el conflicto saharaui".

Asimismo, Jiménez ha precisado que, en esta tercera edición del evento, se ha contado con la participación de varios romanceros gaditanos y una chirigota de dos, a quienes ha agradecido su implicación y colaboración, ya que "no hay mejor manera que los lazos culturales para mostrar la solidaridad que el pueblo gaditano mantiene con el Sáhara Occidental y especialmente con la wilaya hermana de Dajla".

En concreto, las agrupaciones participantes han sido las siguientes: romancero 'La que limpia a diario pa un inglés...', romancero 'Una experta cirujana', romancero 'Estación de penitencia. Cría cuervos', romancero 'La madre que lo parió', romancero 'Er Romanpeo', romancero '¡Quillo, que dejes ya de inventar!', chirigota 'Entre quejâ', romancero 'Los santos de la frontera' y romancero 'El tío Iose'.

Por su parte, el presidente de Cádiz Saharauia, Luis García, ha agradecido la colaboración de IU Cádiz ciudad en la organización de este evento, especialmente en un momento en el que los jóvenes saharauis han llegado recientemente a Cádiz para pasar los meses de verano dentro del programa 'Vacaciones en Paz'.

Asimismo, el representante de la entidad de solidaridad con el pueblo saharaui ha subrayado que esta iniciativa es importante tanto para seguir financiando la colaboración de las familias acogedoras con el programa como para mantener la denuncia de la situación que vive el pueblo saharaui. "Son más de 40 años en el exilio, esperando que se cumplan los mandatos de Naciones Unidas y se lleve a cabo el tan ansiado como justo referéndum de autodeterminación", ha señalado.

En este sentido, ha añadido que "ha sido un lastre el cambio de postura del Gobierno de España, al alcanzar acuerdos con Marruecos mientras, a su juicio, se incumple la legalidad internacional y se cercenan los derechos legítimos del pueblo saharaui".